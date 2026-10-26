Роботизированные автомойки: они и правда так хороши, как показывают в рекламе?
Вопрос от читателя «За рулем»:
– Привычные ручные автомойки повсеместно заменяют на мойки самообслуживания и «роботов». Интерес коммерсантов понятен: экономия на зарплате. А чего опасаться автовладельцам?
Ответ эксперта
Илья Хлебушкин, «За рулем»:
– Обычные мойки и мойки самообслуживания – одно и то же: аппарат высокого давления, пена, ручная протирка.
Разница только в том, кто держит пистолет – сам владелец или мойщик.
А царапины одинаково добавляют не только протирка тряпкой, но и прохождение губкой по запененному кузову с еще не смытой грязью.
Современные роботизированные мойки – другое дело. Они полностью бесконтактные, включая финальную сушку. Это реальный плюс: краска на кузове дольше остается в первозданном состоянии. Но въевшуюся грязь удалить они не способны.
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