Сколько увезет семейный кроссовер — проверили!

Hongqi HS5 из парка «За рулем»: как увеличить полезный объем

Hongqi HS5, 2.0T (245 л. с.), А8

Год выпуска — 2025

В парке «За рулем» — с июня 2025 года

Пробег — 14 000 км

Hongqi HS5 удобен не только для семейных поездок, но и для доставки грузов разной размерности. Недавно возникла необходимость перевезти мебельные щиты длиной 2,5 м. Они с запасом уместились по правой стороне автомобиля – от панели приборов до двери багажника. Для надежности зафиксировал их ремнями безопасности. При этом на заднем сиденье с комфортом разместились жена с ребенком.

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В HS5 влезают и трехметровые длинномеры, например, плинтусы или узкие планки – но только если размещать их в салоне по диагонали. Объем багажника можно увеличить, выставив спинки задних сидений в максимально вертикальное положение. А при сложенном втором ряде получается вместительный грузовой отсек – его длина и ширина по полу составляют 1,8х1,4 м (ширина между колесными арками чуть больше метра).

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