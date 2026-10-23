Сергей Чемезов:  «Мне нравится Лада Азимут!»

Кроссовер Лада Азимут: первый тест-драйв серийной новинки АВТОВАЗа





С главой госкорпорации Ростех Сергеем Чемезовым главный редактор «За рулем» Максим Кадаков встретился в поездке по Москве на новом кроссовере Лада Азимут, пассажиром у главы Ростеха. Потому и разговор шел не о промышленности вообще, а о конкретной машине – и об АВТОВАЗе.

– Сергей Викторович, Ростех – ключевой акционер ­АВТОВАЗа и в последние годы вложил миллиарды рублей в развитие предприятия. Если бы не Ростех, возможно, Азимут не получился бы таким, каким он получился. Вам нравится машина?

– Это один из самых современных автомобилей АвтоВАЗа. Не сомневаюсь, он будет пользоваться спросом. Выглядит очень симпатично, модно. Мне нравится.

– Вам удобно за рулем?

– Да. Очень комфортно. И обзор хороший. Подвеска хорошо работает, управляется приятно. Вот я даже не могу вам сказать, что мне здесь не нравится.

– А вы часто ездите за рулем? Любите ездить?

– Люблю! Но, к сожалению, не так часто получается порулить. В основном в выходные дни.

– Это какие-то короткие расстояния, в основном?

– Да, конечно. А раньше приходилось ездить много. Я несколько раз ездил от Дрездена до Москвы. В прежние годы в зарубежных командировках брал машину напрокат и большие расстояния проезжал.

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– Вы любите спортивные машины или более ­универсальные?

– Главное, чтобы удобная была. И кроссоверы нравятся. А начинал я еще с Москвича‑403! А вообще, много машин у меня было: Москвич‑412, Нива, Волга, вазовская «восьмерка»… На всём поездил. У меня даже мотоциклетная категория есть. Подростком тайком катался на отцовском мотоцикле Иж‑49 – ох, и попадало мне тогда!

– А права в каком возрасте получили?

– Когда в институте учился, после второго курса. Сдавал экзамены на ГАЗ‑51. Это вообще что-то: переключение передач с перегазовкой.

– А в Азимуте – вариатор. И двухзонный климат-контроль, чего никогда на автомобилях ВАЗ не было. И электропривод сидений.

– Я сел за руль, машинально подстроил сиденье под себя – и даже не заострил на этом внимание. Потому что регулировка под рукой и посадка правильная. И стеклянная панорамная крыша выигрышно смотрится. И, конечно, удивляет функция обогрева стекол в передних дверях: зимой будет очень удобно – потому что окна то запотевают, то обмерзают. А тут нажал кнопку – и нет проблемы.

– АВТОВАЗ обещает стартовую цену в диапазоне 2–2,5 млн рублей. Как вы думаете, будут покупать? И кто?





– При такой цене точно будут брать. Покупатели разные придут – и молодежь, и люди в возрасте, и нынешние владельцы автомобилей Лада, а кто-то с иномарок пересядет.

– Что вы пожелали бы АВТОВАЗу?

– Они провели очень большую работу по созданию новых, современных автомобилей, в частности Азимута. И эту работу нельзя останавливать, нужно продолжать. Конструкторское бюро должно работать постоянно.

Весь автопром существует именно на том, что необходимо постоянно создавать новое, ставить на конвейер новые модели – иначе просто потеряешь рынок.

– Вы заглядываете на конвейер АВТОВАЗа?

– Конечно. Сейчас это небо и земля по сравнению с тем, что было когда-то. Мы зашли на АВТОВАЗ в 2005 году. Тогда было очень сложно. Каждая нитка конвейера выпускала только одну модель.

Мы провели большую модернизацию, заменили конвейер, поставили самодвижущиеся платформы. Можно сразу собирать несколько разных моделей. Сегодня АВТОВАЗ нисколько не уступает любому другому автомобильному заводу – не считая, конечно, так называемых «темных заводов», где практически нет людей, за такими предприятиями будущее.

– Сергей Викторович, Ростех будет помогать АВТОВАЗу?

– Поддерживать? Естественно.

– А спрашивать результат?

– Наши представители есть в Совете директоров АВТОВАЗа. Конечно, мы спрашиваем. И нам как акционеру АВТОВАЗа очень важно, чтобы завод развивался, выпускал новые ­автомобили и приносил доходы.

– Желаю успеха вам, Ростеху и АВТОВАЗу!