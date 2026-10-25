Давление в шинах в октябре: что нужно сделать, если нет датчиков давления?
Давление воздуха в шинах меняется вслед за температурой на улице. Понижение температуры на каждые 10 °C уменьшает давление примерно на 0,1 бара. Если последний раз вы проверяли шины еще в теплом августе, скажем, при плюс 25 °C, то к октябрьским холодным утренникам недосчитаетесь уже 0,25 бара.
Чем это грозит? Шины начинают изнашиваться неравномерно, а устойчивость и управляемость машины ухудшаются. В общем, ничего полезного.
Какие машины сообщат о проблеме?
Недорогие автомобили вообще не имеют систем контроля давления в шинах. Поэтому снижение давления, которое приводит к неприятным последствиям, может остаться незамеченным.
Что делать автовладельцу осенью?
Подкачивать шины. Причем независимо от того, оснащен ли автомобиль датчиками давления или нет.
Важно, чтобы давление соответствовало требованиям завода-изготовителя. Обычно они указаны на табличке под лючком бензобака или на средней стойке кузова.
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Когда поставите зимние шины или зимние колеса в сборе, накачаны они будут при температуре около нуля. Так что к Новому году давление в шинах ощутимо снизится – придется подкачивать снова.
Почаще проверяйте давление: это закон безопасной езды и долгой службы шин.
О том, когда всесезонка действительно выручает, а когда подводит, «За рулем» уже рассказывал.
Выбираете шины?Рекомендуем наших партнеров:
Koleso.ru
Широкий выбор зимних шин, низкие цены. Пункты выдачи и шиномонтажа по всей стране.
EURO DISKI
Работают 24/7. Бесплатный шиномонтаж. Есть возможность примерить понравившиеся диски на свой автомобиль
BS-TYRES
Расширенная гарантия, бесплатный шиномонтаж, хранение до монтажа со скидкой до 100%. Можно записаться онлайн.
Реклама:
ООО "САМ-МБ" ИНН: 5001048893, 2bL9aMPo2e49hMef4piUAtLNAk&ulp=https%3A%2F%2Fkoleso.ru%2Fcatalog%2Ftyres%2Fzima%2F
ООО «ЮЛТЭК ГРУПП», ИНН: 7721843761, ADLVwa2EeAfT1KcczwC8jV6DQKti4kWV1oYSkMdqceZ8Bp7GNVnwHMS4h97e59XU1fygi6cw
ООО "АВТОБАМ СЕРВИС" ИНН: 7725743655, 2bL9aMPo2e49hMef4phyWhPaLu&ulp=https%3A%2F%2Fwww.bs-tyres.ru%2Ftyres
- «За рулем» теперь можно смотреть на RuTube