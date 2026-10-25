Давление в шинах в октябре: что нужно сделать, если нет датчиков давления?

Эксперт Ревин о том, как не пропустить опасное падение давления в шинах осенью

Давление воздуха в шинах меняется вслед за температурой на улице. Понижение температуры на каждые 10 °C уменьшает давление примерно на 0,1 бара. Если последний раз вы проверяли шины еще в теплом августе, скажем, при плюс 25 °C, то к октябрьским холодным утренникам недосчитаетесь уже 0,25 бара.

Чем это грозит? Шины начинают изнашиваться неравномерно, а устойчивость и управляемость машины ухудшаются. В общем, ничего полезного.

Какие машины сообщат о проблеме?

Изменение давления в шинах почувствуют только современные автомобили со встроенными в колеса датчиками давления и температуры.

Недорогие автомобили вообще не имеют систем контроля давления в шинах. Поэтому снижение давления, которое приводит к неприятным последствиям, может остаться незамеченным.

Систему, контролирующую давление и температуру в шинах, можно установить на любой автомобиль. С встроенными датчиками это делают только в шиномонтажной мастерской. Наружные датчики (на фото) легко поставить самостоятельно.

Что делать автовладельцу осенью?

Подкачивать шины. Причем независимо от того, оснащен ли автомобиль датчиками давления или нет.

Проверять давление необходимо на холодных шинах, то есть либо перед поездкой, либо не ранее чем через полчаса после нее.

Важно, чтобы давление соответствовало требованиям завода-изготовителя. Обычно они указаны на табличке под лючком бензобака или на средней стойке кузова.

Так выглядит табличка с рекомендованным давлением в шинах в зависимости от размерности шин и загрузки автомобиля.

Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:

– Когда поставите зимние шины или зимние колеса в сборе, накачаны они будут при температуре около нуля. Так что к Новому году давление в шинах ощутимо снизится – придется подкачивать снова.

Почаще проверяйте давление: это закон безопасной езды и долгой службы шин.

О том, когда всесезонка действительно выручает, а когда подводит, «За рулем» уже рассказывал.