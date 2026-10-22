Современные датчики давления в шинах: есть очень дешевые!

Эксперты «За рулем» рассказали об устройствах контроля за давлением в шинах

Плохое давление вредно как для водителя, так и для его машины. Однако сегодня редко увидишь автовладельца, колдующего возле колес с манометром – в лучшем случае нажимают на боковину пальцем. Пофигизм подсказывает, что если шина еще не сплющилась, то и давление в ней примерно нормальное…

Это, мягко говоря, неправильно. Отклонение от штатного давления приводит к весомому набору неприятностей: износ, увод и так далее. А почувствовать разнобой в давлениях на ходу могут не все – к примеру, переднеприводная машина довольно лихо может двигаться при подсевшем заднем колесе, размочаливая шину на убой.

Какие устройства контроля давления помогут ленивым автомобилистам?

НОВЫЙ ВЫПУСК «ЗА РУЛЕМ» Закажите на одном из маркетплейсов: OZON, WB или Яндекс Маркет

Давление в шинах и поведение автомобиля

Пониженное давление в шине влечет ее деформацию. При езде она сильнее греется, а крайние дорожки протектора быстрее изнашиваются. Увеличивается расход топлива. При попадании в дорожную выбоину растет вероятность повреждения как колеса, так и шины.

влечет ее деформацию. При езде она сильнее греется, а крайние дорожки протектора быстрее изнашиваются. Увеличивается расход топлива. При попадании в дорожную выбоину растет вероятность повреждения как колеса, так и шины. Повышенное давление чревато перенапряжением нитей корда и брекера, а также повышенным износом средней части протектора. Все сотрясения, передаваемые на кузов, станут ощутимее для седоков. На острых неровностях более вероятен разрыв шины.

Опаснее всего ситуация с разным давлением во всех шинах. Машина при движении норовит уйти в сторону колеса с самым низким давлением, провоцируя езду боком.

Давление воздуха в замкнутом объеме шины меняется приблизительно на 0,1 бара на каждые 10 градусов изменения температуры. Так что не удивляйтесь, когда при быстрой езде на жаре показания датчика возрастут. Корректировать давление при этом не нужно.

Штатные устройства контроля давления

Работающие через АБС

Система появилась впервые на седане Mercedes-Benz S‑класса (W116) 1978 года. Но более массово она встречается на автомобилях, выпущенных в этом веке.

Датчики АБС, установленные на каждом колесе, отслеживают скорость вращения. Если одно из колес начинает вращаться быстрее, то дополнительный модуль определяет, что радиус качения колеса уменьшился, а, значит, давление в нем упало. Порой система указывает, в каком именно колесе проблема, но величину падения давления она оценить не может.

Встроенные в колесо датчики со связью по радиоканалу

Датчик, встроенный в колесо, определяет три параметра: давление воздуха, температуру и ускорение. Последнее нужно, чтобы датчик работал только тогда, когда автомобиль движется, иначе во время стоянки небольшой элемент питания датчика быстро «сядет».

По радиоканалу информация от датчиков идет в блок, анализирующий и передающий сигналы о состоянии всех четырех колес, на дисплей в комбинации приборов или на экран медиасистемы.

В странах с холодной зимой, где установка зимних шин обязательна, существенный недостаток системы состоит в том, что если владелец обзавелся комплектом зимних колес, то датчики придется докупать и, возможно, прошивать. Либо полгода кататься без них, терпя предупреждения.

Ориентировочная цена одного датчика, например, на кроссовер Hyundai Creta, – 2700–3200 рублей.

Нештатные устройства

Механические датчики

Система представляет собой комплект из четырех колпачков, которые устанавливают на колесные вентили вместо штатных колпачков.

На верхней части каждого колпачка расположены выдвижные индикаторы трех цветов, которые показывают уровень давления. Зеленый – давление в норме. Желтый – давление снизилось на 10%. Красный – давление упало более чем на 25%.

Установка – проще не бывает: никакие инструменты не требуются.

Простейшие индикаторы давления. В движении, увы, их показания не увидите.

Главная проблема состоит в том, что мы передоверяем герметичность колесного вентиля от штатного золотника недорогой тюнинговой штучке, ведь для работы устройства штатный золотник должен быть нажат, а воздух – войти в поддиафрагменную полость. Так что постоянные проблемы с давлением могут оказаться «делом рук» самих измерителей.

Наглядность – нормальная, однако назвать это полноценной заменой манометру никак нельзя.

Из других серьезных недостатков отметим привлекательность подобных вещиц для дурно воспитанных особей. Известно, что некоторые из них коллекционируют как раз колпачки с вентилей различных автомобилей…

Примерная цена подобных датчиков не превышает 300 рублей.

Продолжение – на следующей странице