Местные дороги поменяют хозяев — решено! Что изменится для тех, кто ездит?
В 2027 году запланирована повсеместная передача дорог местного значения в ведение региональных властей. Основание: федеральный закон 2025 года, предусматривающий глобальную реформу системы местного самоуправления. Грубо говоря, с 1 января муниципалитеты теряют полномочия в управлении дорожной сетью.
К чему это приведет?
Расходы и масштабы
Минтранс РФ полагает, что это улучшит ситуацию с ремонтом дорог. Но его мнение, похоже, не разделяют регионы. Наиболее точно их беспокойство выразила ассоциация РАДОР, объединяющая региональные министерства транспорта и дорожные ведомства.
По приведенным ею данным, расходы на ремонт и содержание (удельная обеспеченность) 1 км региональной дороги – 2,65 млн рублей в год, а местной – 0,71 млн рублей. При объединении сетей удельная обеспеченность составит 1,35 млн рублей, что, как утверждается, ставит под угрозу выполнение глобальной задачи – к 2030 году отремонтировать 60% региональных дорог. Иными словами, местные дороги перетянут на себя часть средств, необходимых для ремонта региональных.
В России свыше миллиона километров дорог местного значения – 64% от общей протяженности дорог. Региональных тоже немало – 502,5 тысячи км (31%). И видимо, надо заново провести полный анализ всего хозяйства и толково перераспределить средства.
Кто ответит за дороги?
Эксперты переживают, что «центры» не смогут обеспечить такого же контроля за состоянием местных дорог, как «окраины». А муниципальные власти теряют мотивацию этим заниматься – ремонт дорог выходит из сферы их деятельности.
А может, за этим перечислением трудностей скрывается простая вещь: региональные власти не хотят отвечать еще и за местные дороги? Лишняя головная боль!
Если так, то незачем увлеченно ломать копья: упомянутый выше закон допускает обратную передачу местных дорог в местное подчинение. Этот путь уже избрали некоторые регионы – в их числе называют Кировскую и Ульяновскую области.
А зачем вообще привязывают содержание дорог к тому или иному бюджету? Например, федеральный нацпроект «Инфраструктура для жизни» не разделяет «наше и ваше», параллельно выполняя все программы – среди них и «Развитие федеральной сети», и «Региональная и местная дорожная сеть».
План нацпроекта на 2026 год – приведение в порядок 3362 объектов в 84 регионах, с укладкой 93 млн м2дорожного покрытия. Эффективность высокая: в двадцати регионах работы завершены к октябрю. Может, всю дорожную сеть нацпроекту и подчинить? Если уж регионам эта тема так не нравится.
Хотя и это не панацея. Ведь состояние дорог зависит не столько от того, кто их курирует, сколько от суммарного объема выделяемых на ремонт средств.
Распределение бюджетов
Как гласит Закон «Об автомобильных дорогах», дороги бывают федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. Содержание их доселе финансировалось из соответствующих бюджетов. Федеральной сетью (66 тысяч км) заведует Росавтодор, платной ее частью – ГК Автодор, региональные и муниципальные власти – своими сетями.
С 2019 года к ремонту и строительству дорог всех значений подключился нацпроект «Безопасные и качественные дороги». С 2025 года эту же миссию выполняет нацпроект «Инфраструктура для жизни». Его план работ фактически составляют по запросам регионов, определяющих приоритетные объекты.
Финансирование же «коллективное». Так, на содержание региональных и местных дорог Ростовской области в 2026 году заложено 34,6 млрд рублей, их них 6,1 млрд – средства федеральные. В Алтайском крае – 28,5 млрд областных и 7,8 млрд федеральных. Под нацпроект всего выделено 370,49 млрд рублей.
Ранее «За рулем» сообщал, что Минтранс разработает стандарты обслуживания на платных дорогах во время ремонта.
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