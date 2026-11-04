Местные дороги поменяют хозяев — решено! Что изменится для тех, кто ездит?

С 2027 года дороги местного значения перейдут под управление регионов

В 2027 году запланирована повсеместная передача дорог местного значения в ведение региональных властей. Основание: федеральный закон 2025 года, предусматривающий глобальную реформу системы местного самоуправления. Грубо говоря, с 1 января муниципалитеты теряют полномочия в управлении дорожной сетью.

К чему это приведет?

Расходы и масштабы

Минтранс РФ полагает, что это улучшит ситуацию с ремонтом дорог. Но его мнение, похоже, не разделяют регионы. Наиболее точно их беспокойство выразила ассоциация РАДОР, объединяющая региональные министерства транспорта и дорожные ведомства.

По приведенным ею данным, расходы на ремонт и содержание (удельная обеспеченность) 1 км региональной дороги – 2,65 млн рублей в год, а местной – 0,71 млн рублей. При объединении сетей удельная обеспеченность составит 1,35 млн рублей, что, как утверждается, ставит под угрозу выполнение глобальной задачи – к 2030 году отремонтировать 60% региональных дорог. Иными словами, местные дороги перетянут на себя часть средств, необходимых для ремонта региональных.

В России свыше миллиона километров дорог местного значения – 64% от общей протяженности дорог. Региональных тоже немало – 502,5 тысячи км (31%). И видимо, надо заново провести полный анализ всего хозяйства и толково перераспределить средства.

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Кто ответит за дороги?

Эксперты переживают, что «центры» не смогут обеспечить такого же контроля за состоянием местных дорог, как «окраины». А муниципальные власти теряют мотивацию этим заниматься – ремонт дорог выходит из сферы их деятельности.

А может, за этим перечислением трудностей скрывается простая вещь: региональные власти не хотят отвечать еще и за местные дороги? Лишняя головная боль!

Если так, то незачем увлеченно ломать копья: упомянутый выше закон допускает обратную передачу местных дорог в местное подчинение. Этот путь уже избрали некоторые регионы – в их числе называют Кировскую и Ульяновскую области.

А зачем вообще привязывают содержание дорог к тому или иному бюджету? Например, федеральный нацпроект «Инфраструктура для жизни» не разделяет «наше и ваше», параллельно выполняя все программы – среди них и «Развитие федеральной сети», и «Региональная и местная дорожная сеть».

План нацпроекта на 2026 год – приведение в порядок 3362 объектов в 84 регионах, с укладкой 93 млн м2дорожного покрытия. Эффективность высокая: в двадцати регионах работы завершены к октябрю. Может, всю дорожную сеть нацпроекту и подчинить? Если уж регионам эта тема так не нравится.

Хотя и это не панацея. Ведь состояние дорог зависит не столько от того, кто их курирует, сколько от суммарного объема выделяемых на ремонт средств.

Распределение бюджетов

Как гласит Закон «Об авто­мобильных дорогах», дороги бывают федерального, регионального или межмуниципального, а также местного значения. Содержание их доселе финансировалось из соответствующих бюджетов. Федеральной сетью (66 тысяч км) заведует Росавтодор, платной ее частью – ГК Автодор, региона­льные и муниципальные власти – своими сетями.

С 2019 года к ремонту и строительству дорог всех значений подключился нацпроект «Безопасные и качественные дороги». С 2025 года эту же миссию выполняет нацпроект «Инфра­структура для жизни». Его план работ фактически составляют по запросам регионов, определяющих приоритетные объекты.

Финансирование же «коллективное». Так, на содержание региональных и местных дорог Ростовской области в 2026 году заложено 34,6 млрд рублей, их них 6,1 млрд – средства федеральные. В Алтайском крае – 28,5 млрд областных и 7,8 млрд федеральных. Под нацпроект всего выделено 370,49 млрд рублей.

Ранее «За рулем» сообщал, что Минтранс разработает стандарты обслуживания на платных дорогах во время ремонта.