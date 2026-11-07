Круче Волги, быстрее Чайки: Tatra 603 — звезда социализма

Как чехословацкий седан стал самым необычным автомобилем стран соцлагеря

Вопреки эпохе

Этой машины не должно было быть. После Второй мировой войны Чехословакию лихорадили политические катаклизмы, в результате которых в феврале 1948-го страна стала социалистической. Это повлекло, естественно, и перестройку экономики. В том числе автопрома, который в стране был развитым еще в довоенные годы.

Tatra 603- звезда социалистического автопрома и мировая сенсация середины 1950-х.

Завод Tatra в городе Копрживнице был ориентирован на наращивание выпуска грузовиков, а от легковых автомобилей должен был постепенно отказываться. С производства сняли компактную модель Tatra 57B. В 1951-м выпуск послевоенной заднемоторной Tatra T600 Tatraplan с оппозитным двигателем воздушного охлаждения передали на завод Skoda в Млада-Болеслав. Так, изготовив 2100 машин, автомобиль в 1952-м сняли с производства. В 1950-м прекратили выпуск и легендарной Tatra 87 с двигателем-воздушником V8, расположенным сзади.

На седане Tatra 87 уже после его снятия с производства обкатали новый мотор V8 объемом 2,5 л. Однако перспектив его применения на легковом автомобиля не было.

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Теперь пишут, что изменить правительственное решение помог Вацлав Колецкий – министр культуры и информации и большой поклонник автомобилей. Но думаю, что не менее важным аргументом стало желание руководства Чехословакии не прерывать линию заднемоторных, мощных и быстрых седанов Tatra. Тем более, что после путешествий на Tatra 87 Мирослава Зикмунда и Иржи Ганзелки по Африке и Америке марка стала своего рода визитной карточкой Чехословакии во всем мире.

Кроме того, чиновникам нового социалистического государства с развитой автомобильной промышленностью не пристало ездить на чужих автомобилях. Даже если это советские Волги, тем более – капиталистические машины.

В три глаза

Первую серийную Tatra 603 передали президенту социалистической Чехословакии Антонину Запотоцкому.

Первый седан Tatra 603 собрали в 1955 году. По футуристическому дизайну чехословацкий автомобиль вполне можно было поставить рядом с авангардным ровесником – французским Citroen DS, дебютировавшим в том же году. Только социалистический автомобиль был, разумеется, меньше раскручен.

Заднемоторный автомобиль отличали полностью независимые подвески.

Компоновка Татры осталась традиционной. В корме стоял двигатель воздушного охлаждения V8 рабочим объемом 2,5 л и мощностью 95 л.с. Машину отличали полностью независимые подвески: передняя – с амортизаторными стойками, задняя – пружинная с качающимися полуосями.

Просторный, с роскошными мягкими диванами, седан с обтекаемым кузовом с характерными воздухозаборниками на задних крыльях смело «смотрел на мир» тремя фарами.

По сути, условными одноклассниками Татры в странах социализма были лишь польская Warszawa и наша Волга. Солидный седан Sachsenring в ГДР с 1956-1959 гг. сделали очень небольшим тиражом.

Заводские гонщики успешно выступали на 603-х на региональных европейских ралли.

В первую очередь Татру сравнивали, конечно, с советской Волгой. И в СССР, где чехословацкие седаны работали, и в иных соцстранах, где знали обе модели. Но Tatra 603, по сути, представляла собой нечто среднее между Волгой и Чайкой. Чехословацкий автомобиль длиной 5065 мм с базой 2748 мм, конечно, не был столь вместительным, как ГАЗ-13, но просторней ГАЗ-21 длиной 4810 мм с колесной базой 2700 мм. При том, что Tatra была всего на 20 кг тяжелее.

Двигатель чешского седана был на 20 л.с. мощнее, нежели 75-сильный агрегат ГАЗ-21, а максимальная скорость примерно на треть выше. Паспортная максималка Волги составляла 130 км/ч, Татры – 170 км/ч – больше, чем даже у Чайки. На Волге стояла трехступенчатая коробка передач с синхронизаторами на второй и третьей, на Татре – четырехступенчатая полностью синхронизированная.

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