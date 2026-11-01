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Новая BMW 3-й серии: всё самое современное плюс версия под льготный утильсбор

Топливная версия BMW 3-й серии сохранила модернизированную платформу CLAR

BMW живет по современным трендам, поэтому электрический седан i3 представили в марте, а топливную «трешку» нового поколения – на полгода позже. Не похоронили окончательно – и на том спасибо.

BMW 3-Series 2027
BMW 3-Series 2027

Стилистика та же, но размеры отличаются: бензиновый седан под кодом G50 на 5 мм длиннее, на 15 мм поуже и на 22 мм ниже электрического, колесная база короче на 37 мм. Относительно предыдущего седьмого поколения «трешка» традиционно слегка подросла.

Если BMW i3 полностью построен в рамках архитектуры Neue Klasse, то обычная третья серия сохранила модернизированную платформу CLAR. По интерьеру машины почти близнецы: изогнутый дисплей во всю ширину лобового стекла, центральный экран-параллелограмм диагональю 17,9 дюйма, руль с вертикальными спицами. За доплату предлагают панорамную крышу без люка, зато во всю площадь потолка.

Панорамная крыша доступна за доплату.
Панорамная крыша доступна за доплату.

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Базовая версия 318i нам особенно интересна: при мощности 156 л. с. она подходит под пока действующий льготный утильсбор. Мотор у нее двухлитровый – значит, после покупки его можно «прокачать», например, до уровня следующей BMW 320i, выдающей в стоке 211 сил. Обе модификации заднеприводные. В США на версии 330i мотор 2.0 выдает уже 255 сил.

На вершине линейки – BMW M350 с «шестеркой» 3.0 на 426 л. с. С учетом электрического довеска мощность доходит до 444 сил. Сотню такая машина набирает за 4,1 с, привод полный.

Интерьер BMW 3-Series: изогнутый дисплей во всю ширину лобового стекла, центральный экран-параллелограмм диагональю 17,9 дюйма, руль с вертикальными спицами.
Интерьер BMW 3-Series: изогнутый дисплей во всю ширину лобового стекла, центральный экран-параллелограмм диагональю 17,9 дюйма, руль с вертикальными спицами.

Полноценная «эмка» появится позже. Также будут универсал, подзаряжаемые гибриды. Дизели – возможно.

Предусмотрено обычное и спортивное рулевое управление, стандартная и два варианта адаптивной подвески. Из любопытных мелочей – ходовые огни желтого цвета на BMW M350i: ставший популярным тюнинг дошел до конвейерной реализации.

  • Подробности о дизайне и характеристиках BMW iX3 второго поколения рассказаны тут.

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