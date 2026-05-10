Радикально новая «трешка» удивила – и не только внешностью!

Появились подробности об электрическом седане BMW i3

Концерн BMW представил первый седан из линейки «нового класса» (Neue Klasse) – электрический i3. Он перенял технику и стилистику представленного ранее кроссовера iX3.

BMW i3 Neue Klasse
Кузов

Дизайнеры еще дальше ушли от классических очертаний «ноздрей», так называемого «изгиба Хофмайстера» на задних стойках крыши и четырех фар. Длина машины – 4760 мм, колесная база – 2898 мм. У пока еще выпускающейся бензиновой «трешки» аналогичные параметры меньше на 47 мм.

Салон

В салоне много необычного. Вместо комбинации приборов – узкий изогнутый дисплей на всю ширину передней панели. Из четырех спиц руля две ориентированы вертикально. Экран медиасистемы выполнен в виде заваленной влево трапеции. Тканевая отделка отнесена к разряду опций, причем дорогих.

Интерьер BMW i3 Neue Klasse
Силовой агрегат

Машина построена на 800‑вольтовой архитектуре. Батарея интегрирована в силовую структуру кузова.

BMW i3 Neue Klasse
Электромоторов может быть один или два. Пока рассекречена только версия 50 xDrive с парой двигателей общей отдачей 469 сил. Заявленный запас хода – до 900 км по циклу WLTP. Поддерживается зарядка мощностью до 400 кВт.

Производство BMW i3 в Мюнхене стартует в августе. Позднее выйдет новое поколение «трешки» с ДВС.

  • Плюсы и минусы владения подержанным электромобилем перечислены тут.

Милешкин Кирилл
Фото:BMW
10.05.2026 
