Новый кроссовер BMW удивил дизайном и технологиями
Второе поколение BMW iX3 дало надежду, что дизайн марки свернул с сомнительного пути раздувания фирменных «ноздрей».
Дизайн нового BMW iX3
Передок электрокроссовера стали явной отсылкой к славным моделям прошлого. В первую очередь – седану Neue Klasse 1962 года, предшественнику современной пятой серии.
Но в остальном возвращения к классике пока нет. Дверные ручки сделаны выдвижными, оформление задней части стилистически абсолютно новое.
Салон нового BMW iX3
В салоне вообще ничего общего с прежними BMW. Под лобовым стеклом на всю ширину раскинулся узкий дисплей Panoramic Vision. Центральный дисплей выполнен в форме трапеции, наклоненной в сторону водителя. Уверяют, что форму подобрали на основе отзывов водителей и собственного опыта. Почти так же недавно оправдывали недюжинный размер «ноздрей».
Агрегаты нового BMW iX3
Подчеркивая самостоятельный статус машины, баварцы придумали непривычный индекс кузова – NA5.
Теперь это не Х3 с «зеленой» силовой установкой, а отдельная модель. Она на 27 мм длиннее и на 32 мм больше по колесной базе, хотя при этом на 25 мм у́же и ниже топливного «икс-третьего».
Клиренс совсем не кроссоверный, всего 176 мм. Да и глупо съезжать с асфальта, когда даже базовые колеса – 20‑дюймовые.
BMW iX3 построен на 800‑вольтовой архитектуре. Тяговая батарея выступает частью силовой структуры кузова. Вся электрическая часть новая, она на 10% легче и на 20% дешевле, чем у существующих «электричек» BMW. А эффективность, как заявляют, увеличилась сразу на 40%.
Пока выкатили только версию iX3 50 eDrive. Передний электромотор развивает 167 сил, задний – 326. Вместе они выдают 469 л. с. и 645 Н·м. При снаряженной массе 2285 кг кроссовер набирает сотню за 4,9 с. Максималка традиционно для электромобилей ограничена. Здесь – на 210 км/ч.
На 109‑киловаттной батарее заявлен пробег до 805 км по WLTP. Возможна зарядка мощностью до 400 кВт. Кроссовер способен делиться запасенной энергией с внешними потребителями.
Сборкой BMW iX3 займется завод в Венгрии. Стартовая цена в Германии – 68 900 евро.
