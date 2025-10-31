Новый кроссовер BMW удивил дизайном и технологиями

BMW iX3 второго поколения напомнил о «баварцах» из прошлого века

Второе поколение BMW iX3 дало надежду, что дизайн марки свернул с сомнительного пути раздувания фирменных «ноздрей».

Передняя часть нового BMW iX3 вылержана в стиле седана Neue Klasse 1962 года– предшественника современной пятой серии.

Дизайн нового BMW iX3

Передок электрокроссовера стали явной отсылкой к славным моделям прошлого. В первую очередь – седану Neue Klasse 1962 года, предшественнику современной пятой серии.

Но в остальном возвращения к классике пока нет. Дверные ручки сделаны выдвижными, оформление задней части стилистически абсолютно новое.

Салон нового BMW iX3

В салоне вообще ничего общего с прежними BMW. Под лобовым стеклом на всю ширину раскинулся узкий дисплей Panoramic Vision. Центральный дисплей выполнен в форме трапеции, наклоненной в сторону водителя. Уверяют, что форму подобрали на основе отзывов водителей и собственного опыта. Почти так же недавно оправдывали недюжинный размер «ноздрей».

Оформление задней части BMW iX3 стилистически абсолютно новое.

Агрегаты нового BMW iX3

Подчеркивая самостоятельный статус машины, баварцы придумали непривычный индекс кузова – NA5.

Теперь это не Х3 с «зеленой» силовой установкой, а отдельная модель. Она на 27 мм длиннее и на 32 мм больше по колесной базе, хотя при этом на 25 мм у́же и ниже топливного «икс-третьего».

Клиренс совсем не кроссоверный, всего 176 мм. Да и глупо съезжать с асфальта, когда даже базовые колеса – 20‑дюймовые.

Центральный дисплей BMW iX3 выполнен в форме трапеции, наклоненной в сторону водителя.

BMW iX3 построен на 800‑вольтовой архитектуре. Тяговая батарея выступает частью силовой структуры кузова. Вся электрическая часть новая, она на 10% легче и на 20% дешевле, чем у существующих «электричек» BMW. А эффективность, как заявляют, увеличилась сразу на 40%.

Пока выкатили только версию iX3 50 eDrive. Передний электромотор развивает 167 сил, задний – 326. Вместе они выдают 469 л. с. и 645 Н·м. При снаряженной массе 2285 кг кроссовер набирает сотню за 4,9 с. Максималка традиционно для электромобилей ограничена. Здесь – на 210 км/ч.

На 109‑киловаттной батарее заявлен пробег до 805 км по WLTP. Возможна зарядка мощностью до 400 кВт. Кроссовер способен делиться запасенной энергией с внешними потребителями.

Сборкой BMW iX3 займется завод в Венгрии. Стартовая цена в Германии – 68 900 евро.

