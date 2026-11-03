Выбираем лучшую легковушку — выигрываем новую модель Lada!

Гран-при «За рулем»: в 2026 году на авторынке РФ появилось 4 модели легковых авто

Напоминаем нашим читателям, что 1 ноября стартовало голосование в самой престижной автомобильной премии России – Гран-при «За рулем» 2026-2027.

Мы проводим эту премию ежегодно и дарим участникам нашего жюри настоящие новенькие автомобили. В этом году главный приз – самая ожидаемая новинка АВТОВАЗа последних лет – Lada Azimut, который еще даже не вышел в продажу.

А получить шанс выиграть машину очень просто: достаточно оставить свое мнение в анкете голосования. Сам по себе процесс голосования – увлекательный и несложный, если вы следите за автомобильными новостями.

ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ» 2026-2027 Проголосуйте за лучшие автомобили на российском рынке, получите шанс выиграть LADA Azimut. УЧАСТВУЮ!

Но не волнуйтесь, даже если что-то пропустили: «За рулем» — настоящий кладезь информации по всем машинам. Мы интересно и подробно рассказываем о каждой новинке, так что без помощи наших авторов в голосовании вы точно не останетесь. Все новинки разбиты на 11 классов, и давайте для примера рассмотрим легковушки – новинок тут было четыре.

Volga С50, седан, 150-200 л.с., передний привод Senat 900, седан, 326 л.с., полный привод

Hongqi Guoya, седан, 380-476 л.с., полный привод Tenet A8, седан, 150-197 л.с., передний привод

Как видим, легковые новинки в этом году очень «разнокалиберные», но восполнить знания по каждой из них можно по приведенным выше ссылкам. Так же как и по всем участникам остальных классов. Рекомендуем начать это увлекательное путешествие прямо сейчас.

Голосование проходит с 1 по 30 ноября. Розыгрыш автомобиля будет проведен в онлайн-формате 16 декабря 2026 года. А результаты Гран-при мы опубликуем на нашем сайте и в январском выпуске журнала «За рулем», уже в 2027 году. При голосовании обязательно оставьте свои контакты – надо же нам будет найти счастливчика!

Вперед, выбирать лучшие автомобили!

НОМИНАНТ ГРАН-ПРИ Автомобиль из этой публикации может выиграть самую престижную автомобильную премию России – ГРАН-ПРИ «ЗА РУЛЕМ», если вы ПРОГОЛОСУЕТЕ за него.



Голосование проходит с 1 по 30 ноября 2026 г.

Все подробности о конкурсе собраны в специальном разделе на нашем сайте.