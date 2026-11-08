Leclerc и Т-90М: как французский танк перенял советскую концепцию, но оказался слишком сложным и дорогим

Сравнение Т-90М и Leclerc: характеристики, вооружение, компоновка и особенности основных боевых танков России и Франции

С определенного момента боевые машины западных стран проектировались как ответ «танковой армаде востока». Противостоять нашим Т-72, а чуть позже и Т-90 должны были многочисленные версии американских Abrams M1, немецких Leopard-2, британских Challenger-2. Не осталась в стороне и Франция, явив миру самостоятельную разработку. В отличие от собратьев по НАТО, здесь не стали городить огород с нуля, а поступили по-парижски элегантно – взяли за основу концепцию советских танков и сдобрили ее максимально продвинутыми на тот момент западными технологиями.

Оригинальная боевая машина получила имя Leclerc. Изначально при проектировании ставка была сделана на маневренность, подвижность и уменьшение массы при достойном уровне защиты. Здесь прослеживается прямая аналогия с нашими танками.

Leclerc XLR – современная версия одного из самых передовых и дорогостоящих танков НАТО. На бортах блоки дополнительной защиты. Кормовая часть корпуса и башни укрыта противокумулятивными решетками.

Реализация идеи привела к появлению машины классической (как и у наших Т-72 и Т-90) компоновки с корпусом и башней из противоснарядной комбинированной брони со съемными модулями.

Для уменьшения заброневого пространства и, как следствие, снижения массы применен автомат заряжания орудия. Итог? На фоне перечисленных основных боевых танков НАТО Leclerc единственный с экипажем советско-российского типа из трех человек. У остальных четыре военнослужащих. Мало того, боекомплект «француза», разбитый по принципу: часть в автомате заряжания, часть в укладке – один в один, как у советских и российских машин.

Leclerc вооружен французской 120-мм гладкоствольной пушкой CN 120-26 с длиной ствола 52 калибра. Мощное, точное орудие, но дорогое, сложное в производстве и с небольшим ресурсом.

Особенностью вооружения танка стала 120-мм гладкоствольная пушка, спаренная с 12,7-мм пулеметом. Плюс 7,62-мм пулемет на башне. Такое сочетание используется впервые. Обычно спарка состоит из орудия и пулемета 7,62. В моторно-трансмиссионном отделении Leclerc дизель с оригинальной схемой турбонаддува и 5-ступенчатая автоматическая коробка передач. Подвеска гидропневматическая. Танк нашпигован современной электроникой, многоканальными прицелами, цветными мониторами. Есть кондиционер и даже система голосового оповещения.

Характеристики танка Leclerc модификации XLR

Габариты (длина, ширина, высота), мм: 6880х3710х2530.

Полная масса: 57-63 тонны.

Экипаж: 3 человека.

Мощность двигателя, л.с.: 1500.

Максимальная скорость: 72 км/ч.

Запас хода: 550 км.

Боекомплект: 120-мм орудия – 22 выстрела в автомате заряжания (у ранних версий танка +18 выстрелов в боеукладке), 12,7-мм пулемета – 1100 патронов, 7,62-мм пулемета – 3000 патронов.

Российский Т-90М Прорыв – дальнейшее развитие хорошо известной модели Т-72 и наиболее совершенный из отечественных серийных танков

Российский Т-90М вооружен 125-мм пушкой 2А46М-5 длиной 48 калибров. Скорострельность до 7 выстрелов в минуту. Орудие способно вести огонь управляемыми ракетами и поражать цели на дистанции 5 километров.

Корпус Т-90М выполнен из комбинированной противоснарядной брони. С внутренней стороны установлены противоосколочные маты из материала, аналогичного кевлару.

Внешне отличается от Т-72 и его модификаций большой башней иной конструкции. В ее кормовом коробе размещен запас выстрелов. Их расположение вне боевого отделения считается лучшим с точки зрения живучести.

Танк снабжен модульной динамической защитой с бортовыми и кормовыми экранами, противодроновыми «мангалами» заводского изготовления. Машину комплектуют маскировочным комплектом (снижает заметность в ИК, тепловом и радиолокационном диапазонах) и средствами радиоэлектронной борьбы с беспилотниками.

Компоновка Т-90М тоже классическая. В корме находится моторно-трансмиссионное отделение с многотопливным дизелем В-92С2Ф. Подвеска торсионная.

Противокумулятивные решетки у свежих версий Т-90М остались только на башне. Корпус же во всех проекциях теперь укрыт блоками динамической защиты.

Главный калибр танка – гладкоствольная 125-мм пушка 2А46М-5. Это доработанная версия орудия 2А46М с повышенной дальностью, ресурсом, улучшенной кучностью и уменьшенным рассеиванием при стрельбе с ходу. Оно, конечно, оснащено автоматом заряжания, модернизированным под новые бронебойные подкалиберные снаряды большей длины.

Автоматизированная подача боеприпасов позволяет обходиться без заряжающего: экипаж танка – три человека. Немаловажно, что пушка одновременно и пусковая установка для ракет комплекса управляемого вооружения Рефлекс. С орудием спарен 7,62-мм пулемет, а дистанционно-управляемый 12,7-мм пулемет смонтирован на башне (вместо него может быть применен и 7,62-мм ПКТМ с боекомплектом 800 патронов).

На борту Т-90М есть панорамный тепло-телевизионный прицел командира с лазерным дальномером, многоканальный прицел наводчика с встроенным лазерным каналом управления, система ориентирования со спутниковой навигацией, трехканальный прибор наблюдения механика-водителя, аппаратура интеграции в автоматизированную систему управления танковым батальоном, система распознавания свой/чужой.

Электронная начинка, кроме того, содержит цифровую радиостанцию, автомат сопровождения целей, баллистический вычислитель с комплектом датчиков метеоусловий и изгиба ствола.

Экспортная версия Т-90 МС. Нижний лобовой лист с накладными элементами, на бортах контейнеры, на башне мягкие секции. Все они являются вариантами динамической защиты. Плюс антидроновые сетки, решетки и цепи.

Характеристики танка Т-90М

Габариты, мм: 6860х3780х2230.

Полная масса: 49,5-52 тонны.

Экипаж: 3 человека.

Мощность двигателя, л.с.: 1130.

Максимальная скорость: 70 км/ч.

Запас хода: 550-600 км.

Боекомплект: 125-мм орудия – 22 выстрела в автомате заряжания +18 в боеукладке, 7,62-мм пулемета – 2000 патронов, 12,7-мм пулемета – не менее 300 патронов.

По ряду параметров машины идентичны или очень близки. А если не рассматривать лошадиные силы в отрыве от тонн, то и по удельной мощности почти равны.

Напомним, что исходно возраст нашей концепции (старт дан с проектирования Т-72) существенно старше, а воплощающие ее машины обрастали современными системами в ходе модернизаций. Поэтому нет сомнений, кто у кого заимствовал.

Единственное, что не уловили французы в нашем подходе, – простоту. Их вариант получился роскошным лишь на бумаге. В реальной эксплуатации сверх меры навороченный Leclerc оказался слишком сложным и не очень надежным. А, главное, безумно дорогим даже в сравнении с другими танками НАТО. Поэтому машина выпущена ограниченным тиражом и практически не принимала участие в боевых действиях.

Ну а судьба Т-90 и его прародителя Т-72 хорошо известна. Это массовые машины с хорошим модернизационным потенциалом. На их счету многочисленные боевые действия. Стоят на вооружении армий десятков стран и являются основными боевыми танками наших Вооруженных сил.

О том, как инженерные компромиссы отражаются на цене, «За рулем» уже рассказывал на примере нового кроссовера Omoda C5.