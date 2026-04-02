Стиль, Комфорт и Драйв: новый кроссовер от 2,35 млн рублей

Бренд Omoda запускает в продажу в России переднеприводный C5 нового поколения

Omoda C5 — это продолжение дизайн-философии «Искусство в движении» главного дизайнера бренда Стива Юма, который закрепил за Omoda статус законодателя автомобильной моды.

Главное внимание — пропорциям и линиям. Именно в них скрывается динамизм и энергетика новой модели. Аэродинамичность формы подчеркивает ниспадающая к задней части линия крыши. Стоит заметить, что эффективная аэродинамика позволяет существенно снизить расход топлива на загородных трассах. Законченность внешнему виду придают футуристические высокохудожественные задние фонари, задающие тон современному автомобильному дизайну. Как и в модели С7, их рисунок напоминает разряд молнии.

В отличие от других кроссоверов, примелькавшихся на рынке и ставших явлением обыденным, новый Omoda поражает ярким дизайном.

Во всех комплектациях — «Актив», «Драйв» и «Стиль» — установлен надежный турбированный двигатель объемом 1,5 л и мощностью 147 л. с. Он работает в паре с 6-ступенчатой роботизированной коробкой передач со сдвоенным сцеплением — DCT. Такая трансмиссия характеризуется быстродействием и надежностью.

Фастбек-кроссовер Omoda C5 оборудован полностью светодиодной оптикой во всех комплектациях, начиная с «младшей» «Актив». Защиту водителя и пассажиров обеспечивают фронтальные и боковые подушки безопасности. Маневрировать в узких пространствах помогают задние датчики парковки и камера заднего вида.

Медиасистема с экраном 12,3 дюйма поддерживает беспроводное подключение Apple CarPlay/Android Auto. Приборная панель — цифровая. Автомобиль на 17-дюймовых литых дисках в комплектации «Актив» стоит 2 349 000 рублей.

В комплектации «Драйв» салон кроссовера обит высококачественной искусственной кожей. Двухзонный климат-контроль и возможность установки ароматизатора обеспечивают комфортную атмосферу в салоне. Дверь багажника — с электроприводом. Кроссовер в комплектации «Драйв» оборудован датчиками мониторинга слепых зон и системой кругового обзора. Экран мультимедийной системы побольше — диагональ 15,6 дюйма. К услугам водителя система голосового управления и беспроводная зарядка мощностью 50 ватт. На автомобиль устанавливаются 18-дюймовые литые диски. Стоимость Omoda C5 в комплектации «Драйв» — 2 499 000 рублей.

Комплектация «Стиль» предлагает максимальный уровень комфорта и опирается на последние достижения современных технологий. В крышу встроен люк, передние сиденья вентилируются и снабжены электрорегулировками, остекление передней части автомобиля — многослойное, что препятствует проникновению посторонних шумов. В этой комплектации также имеется система ароматизации салона.

«Стиль» расширяет возможности активной безопасности автомобиля. За безопасность отвечает полный комплекс интеллектуальных ассистентов ADAS (Advanced Driver Assistance Systems). Он включает адаптивный круиз-контроль и помощь при движении в пробках. Новейшие технологии придают комплексу систем помощи водителю ADAS способность к самообучению. Это делает его работу более естественной, адаптирует работу электронных помощников под стиль вождения человека. За премиальное звучание отвечает аудиосистема с восемью динамиками. Новый фастбек-кроссовер Omoda C5 в такой комплектации стоит 2 649 000 рублей.

Предназначен новый кроссовер прежде всего для жителей городов. Именно поэтому основной акцент делается на харизматичный дизайн, на утонченность линий и форм. На такие знаки самовыражения, как упомянутые ранее задние фонари или комбинированный двухцветный салон. Они подчеркивают индивидуальность владельца.

Фастбек-кроссовер Omoda C5 доступен в трех комплектациях по цене от 2 349 000 рублей.

Впрочем, создатели нового Omoda C5 не забыли о практических аспектах.

Например, у обновленного кроссовера увеличился до 422 литров багажник (1149 л при сложенных креслах заднего ряда). За счет использования многослойного наполнителя повысился комфорт и эргономичность сидений, улучшилась шумоизоляция.

Зимний пакет включает обогрев руля, лобового и заднего стекол, форсунок стеклоомывателя, зеркал, а также сидений первого (во всех комплектациях) и второго ряда (в версиях «Драйв» и «Стиль»).

Гарантия производителя на новый фастбек-кроссовер Omoda C5 составляет 3 года или 100 000 км пробега.