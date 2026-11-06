Почему нельзя выкручивать руль до упора, если на машине установлен ГУР?

Гидроусилитель руля: разбираем популярный миф про крайнее положение руля

Устройство ГУР

Гидроусилитель рулевого управления включает рулевой механизм, который чаще всего по конструкции реечный. Но встречаются и типа «винт – шариковая гайка – сектор» . В систему обязательно входит гидронасос, приводящийся от коленчатого вала двигателя, бачок для запаса жидкости и иногда охладитель рабочей жидкости в виде змеевика, расположенного перед теплообменником кондиционера.

Так устроен типичный реечный рулевой механизм легкового автомобиля с гидроусилителем.

Насос при работающем двигателе всегда забирает жидкость из бачка и отправляет ее в гидрораспределитель, расположенный на рулевом механизме в месте входа в него рулевого вала. На рейке рулевого механизма закреплен поршень гидроцилиндра, по обе стороны которого находятся камеры с гидравлической жидкостью.

Что происходит при повороте руля?

Когда рулевое колесо неподвижно, гидрораспределитель отправляет поток жидкости сначала в бачок, а затем по кругу и в насос. Причем так происходит и при повернутых на некоторый угол колесах. Жидкость при этом свободно циркулирует и не перегревается, так как не совершает работы.

Как только мы поворачиваем рулевое колесо в любую сторону до упора, гидрораспределитель постоянно направляет жидкость под давлением в одну из полостей гидроцилиндра. Но ход рулевого механизма закончился, колеса не могут повернуться на больший угол. Движение жидкости прекращается, гидронасос работает на закрытую магистраль. При этом разрушения узлов гидроусилителя не происходит. Спасает ситуацию перепускной клапан в гидронасосе. Он открывается при превышении давления и отправляет жидкость от выхода из насоса обратно на вход. Вроде бы ситуация разрешилась. Но одна и та же жидкость, циркулируя только в малом объеме гидронасоса, очень быстро перегревается. Это вызывает износ как жидкости, так и насоса. А потому действительно не следует долго держать рулевое колесо повернутым до упора.

В инструкции для водителей полноприводных грузовых автомобилей была фраза, запрещающая долго держать руль в крайнем положении, чтобы выбраться из колеи. Даже в мороз насос может быстро перегреться.

А о том, как ГАИ относится к удалению катализатора, «За рулем» уже рассказывал.