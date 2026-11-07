Печка работает, а стекла в автомобиле все равно потеют — почему и как избавиться от этого?
Почему стекла в автомобиле запотевают?
Запотевание стекол – это конденсация влаги из воздуха, находящегося в салоне автомобиля, на холодной поверхности. Насколько сильным будет запотевание, зависит от двух факторов – температуры стекол и влажности воздуха. Температура стекол желательна повыше, а влажность воздуха – пониже.
Как устранить запотевание стекол?
Если быстро, то включив обдув ветрового стекла теплым воздухом. На стекла передних дверей воздух тоже можно направить. Хотя, честно говоря, эффективность обдува боковых стекол у некоторых автомобилей – не на высоте.
Если автомобиль не оснащен кондиционером. Нужно выбрать максимальную температуру на блоке управления печкой и установить среднюю или повышенную скорость вентилятора. Физическая суть явления – в том, что относительная влажность воздуха при повышении температуры снижается. То есть нагретый воздух может удерживать большее количество влаги без начала конденсации.
Если автомобиль оборудован кондиционером. В этом случае можно снизить и абсолютную влажность воздуха. Влага из воздуха будет конденсироваться на холодных пластинах испарителя кондиционера и капать под машину. А к вам в салон пойдет осушенный воздух, который будет великолепно освобождать стекла от запотевания.
Как предотвратить запотевание стекол?
У современных автомобилей есть электрообогрев ветрового стекла. Его можно использовать превентивно, чтобы предотвратить запотевание в межсезонье.
Для уменьшения конденсации влаги на стеклах можно использовать специализированную автохимию, так называемые антизапотеватели. Такое средство будет предотвращать запотевание даже необогреваемых и необдуваемых стекол.
Есть и народные средства: к примеру, можно нанести на стекла изнутри тончайший слой мыльного раствора, либо, как часто советуют, пены для бритья. Влага на поверхности стекла все равно будет конденсироваться, но не в виде мельчайших капелек, ухудшающих обзор, а в виде сплошной, практически незаметной пленки.
Но эффективнее всего устранить сам источник. Влага попадает в салон автомобиля на одежде и обуви. Так что зимой отряхивайте одежду и обувь от снега, прежде чем сесть в машину.
Алексей Ревин, эксперт «За рулем»:
– Имейте в виду, влажность в салоне хэтчбеков и универсалов может повышать даже пролитая в багажнике вода или стеклоомывающая жидкость. Багажник в этом случае следует хорошенько высушить.
А еще проверьте, не подтекает ли радиатор отопителя. Ведь антифриз примерно наполовину состоит из воды, которая и будет повышать влажность в салоне.
О забытых автомобильных хитростях, которые выручают в сырую погоду, «За рулем» уже рассказывал.
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