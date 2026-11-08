За что хейтят Лады, если их расхватывают как горячие пирожки

Почему автомобили Lada критикуют: качество, комплектации и отношение к вазовской продукции

Мне в свое время довелось поездить еще на самых-самых первых Жигулях (читай – Ладах) – это было еще в 70-е годы.

Когда-то это была самая совершенная легковушка в стране. Она же – символ жизненного успеха: раз у человека есть Жигули, значит, у него все в порядке.

Но это было очень давно. Сегодня же зачастую считается, что на Ладах ездят сплошные неудачники. И это – неспроста.

Конечно, не все должны носить пальто от Армани – многие вообще не поймут, чем это одеяние лучше «Большевички». И совершенно неправильно считать, что нынешние Лады – удел каких-то лузеров. Прекрасно помню, как в эпоху появления первых красных пиджаков новые русские в одном из городков по нижегородской трассе дружно купили себе автомобили Ока ВАЗ-1111 и периодически собирались на свой слет, показывая, кто и как переоборудовал эту вазовскую машинку.

Во многих случаях человеку важен не сам факт обладания какой-то дорогой вещью, а потенциальная возможность ее приобрести. И зачастую те же Лады приобретают вполне обеспеченные люди, которые не видят смысла разъезжать на чем-то более дорогом и престижном. Многие миллионеры во все времена одевались и питались совсем скромно, полагая, что показная роскошь – удел лакеев. А настоящий исполин духа может свободно разъезжать по сиюминутным делам на обыкновенной Ладе, не привлекая к своей персоне излишнего внимания.

Чем раздражают Лады?

Продолжая параллель с дорогими и дешевыми пальто, заметим, что неброская одежда может быть сколь угодно немодной и недорогой, но при этом от нее не должны отваливаться пуговицы!

Но именно это и является главной претензией потребителя к Ладам. Ведь основная проблема вазомобилей – отсутствие стабильного качества на всех уровнях: от деталей двигателя до геометрии колес. Вазовские моторы кушают масло и детонируют. Владельца раздражают пластик в салоне и щели между деталями. Мультимедиа также живет своей жизнью. Качество приводных ремней – непредсказуемое. Пороги и арки неважно противостоят коррозии.

Комфортом все это назвать тяжеловато, что бы там ни говорили вазовские маркетологи.

Есть у вазомобилей и другие «нехорошести». Даже с учетом того, что им заранее многое прощают за низкую цену, легкость обслуживания и приемлемую ликвидность, этих «рабочих лошадок» все равно сравнивают с теми же «китайцами». Не будь этих машинок, меньше было бы и недовольных. Но эти машинки у нас – на каждом шагу. И любой «китаец», еще вчера вообще не считавшийся автомобилем, сегодня имеет более богатую базовую комплектацию, не говоря уже о наборе опций.

Неудивительно, что потребитель отечественной техники искренно полагает, что даже в самым примитивных вариантах исполнения ему должны предоставлять и кондиционер, и обогрев руля с сиденьями, и любые системы помощи водителю.

Выставка «Автопром-84», на которой состоялась публичная премьера ВАЗ-2108, открылась в августе 1984 года на ВДНХ в Москве. На вазовскую новинку ходили смотреть семьями. Кто ж мог подумать, что подросшие внуки не будут разделять былого восторга старшего поколения.

Человеческий фактор

Недовольство нынешней вазовской продукцией связано еще и с тем, что государство активно поддерживает тольяттинский завод. И всезнающий обыватель ворчит: дескать, деньги на них сыплются, а толку нет… То ли не хотят, то ли не могут.

От рабочей лошадки ждут не предельных скоростей, подвластных породистым рысакам, а терпеливого и уверенного перемещения по различным дорогам в любое время года. Это фото сделано в экспедиции 2018 года, когда наши Лады за 16 дней перенесли 9000 км и 2,5 км перепада высот.

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– На мой взгляд, негативное суждение о Ладах частично основано на том, что эти автомобили (точнее, маркетологи) слишком наивно пытаются доказать всем, что они ничуть не хуже иномарок. А они пока что объективно хуже.

Будь надежность вазомобилей выше, им простилось бы многое.

Недавно «За рулем» сравнил полноприводные кроссоверы нашей сборки.