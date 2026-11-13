Мощный мотор, скромный расход: новый кроссовер за 2,5 млн рублей

Dongfeng Mage: дизайн, характеристики, цены

Первое впечатление

Экстерьер кроссовера Dongfeng Mage (Мэйдж) яркий и необычный – буквально примагничивает взгляды. Энергичный силуэт с большим углом наклона ветрового стекла, ниспадающая линия крыши, узкие линзованные светодиодные фары, квартет выхлопных патрубков, выкидные дверные ручки.

Dongfeng Mage. Цена в России от 2 499 000 ₽

Некоторым элементам внешнего дизайна в компании даже присвоили имена собственные: облицовку радиатора назвали Star Track («Звездный путь»), спойлер – Speed Phantom («Призрак скорости»), фары – Galaxy Light («Свет галактики»), а фонари получили имя Interstellar («Межзвездные»). Космическая тематика должна заинтересовать молодежную аудиторию.

Интерьер тоже нетривиальный. Тут тебе и модный двухспицевый руль, и компактный селектор управления трансмиссией, и сиденья с интегрированными подголовниками.

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Материалы отделки и уровень оснащения – достойные.

Для зимы годится?

Предусмотрен зимний пакет: обогрев форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, передних сидений и руля по всей зоне хвата.

Двухспицевый руль и вертикально-ориентированный экран медиасистемы – самые запоминающиеся элементы интерьера.

Хорошим подспорьем зимой будет функция дистанционного запуска двигателя с ключа. Добавить бы еще поддержку протоколов Android Auto и Apple CarPlay – станет совсем хорошо.

Сиденья с интегрированными подголовниками добавляют салону спортивного флера.

Как едет?

Mage построен на укороченной на 50 мм платформе кроссовера Dongfeng Huge. Снаряженная масса – почти на центнер меньше. Поэтому разгоняется он бодрее и активнее старшего брата. По нашим замерам на разгон до 100 км/ч уходит 8,5 с. В своем сегменте это едва ли не самый быстрый кроссовер.

Электропривод пятой двери входит в стандартное оснащение. Слева – удобный кармашек для перчаток и автохимии. Шторки нет, и креплений для нее не предусмотрено.

Управляемость бодрому силовому агрегату вполне соответствует. По сравнению с Huge, в поворотах Mage более точный и устойчивый, у него меньше крены – сказывается сокращенная масса и пониженный центр тяжести. Да и усилие на руле у него плотнее, более насыщенное обратной связью. Вполне себе драйверский кроссовер.

Цены

Dongfeng Mage оставил приятное послевкусие. Дерзкий молодежный дизайн, резвая динамика, интересная управляемость. И всё это приправлено вполне привлекательным ценником – с учетом скидок его можно взять за 2,5 млн. рублей. Для такого набора качеств – хорошее предложение

Бодрая управляемость и бойкий двигатель Не предлагается с трансмиссией 4х4

Dongfeng Mage

Разгон 0–100 км/ч, с 8,2

8,2 Макс. скорость, км/ч 190

190 Длина/ширина/высота/база, мм 4650/1905/1630/2775

4650/1905/1630/2775 Дорожный просвет, мм 202

202 Объем багажника, л 637*–1683

637*–1683 Снаряженная/полная масса, кг 1480/1875

1480/1875 Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин

бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин Трансмиссия передний привод, Р7

передний привод, Р7 Топливо/запас топлива, л АИ‑92…95/51

АИ‑92…95/51 Средний расход топлива, л/100 км 7,2

* До потолка.

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