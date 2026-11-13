Мощный мотор, скромный расход: новый кроссовер за 2,5 млн рублей
Первое впечатление
Экстерьер кроссовера Dongfeng Mage (Мэйдж) яркий и необычный – буквально примагничивает взгляды. Энергичный силуэт с большим углом наклона ветрового стекла, ниспадающая линия крыши, узкие линзованные светодиодные фары, квартет выхлопных патрубков, выкидные дверные ручки.
Некоторым элементам внешнего дизайна в компании даже присвоили имена собственные: облицовку радиатора назвали Star Track («Звездный путь»), спойлер – Speed Phantom («Призрак скорости»), фары – Galaxy Light («Свет галактики»), а фонари получили имя Interstellar («Межзвездные»). Космическая тематика должна заинтересовать молодежную аудиторию.
Интерьер тоже нетривиальный. Тут тебе и модный двухспицевый руль, и компактный селектор управления трансмиссией, и сиденья с интегрированными подголовниками.
Материалы отделки и уровень оснащения – достойные.
Для зимы годится?
Предусмотрен зимний пакет: обогрев форсунок стеклоомывателя, ветрового стекла, передних сидений и руля по всей зоне хвата.
Хорошим подспорьем зимой будет функция дистанционного запуска двигателя с ключа. Добавить бы еще поддержку протоколов Android Auto и Apple CarPlay – станет совсем хорошо.
Как едет?
Mage построен на укороченной на 50 мм платформе кроссовера Dongfeng Huge. Снаряженная масса – почти на центнер меньше. Поэтому разгоняется он бодрее и активнее старшего брата. По нашим замерам на разгон до 100 км/ч уходит 8,5 с. В своем сегменте это едва ли не самый быстрый кроссовер.
Управляемость бодрому силовому агрегату вполне соответствует. По сравнению с Huge, в поворотах Mage более точный и устойчивый, у него меньше крены – сказывается сокращенная масса и пониженный центр тяжести. Да и усилие на руле у него плотнее, более насыщенное обратной связью. Вполне себе драйверский кроссовер.
Цены
Dongfeng Mage оставил приятное послевкусие. Дерзкий молодежный дизайн, резвая динамика, интересная управляемость. И всё это приправлено вполне привлекательным ценником – с учетом скидок его можно взять за 2,5 млн. рублей. Для такого набора качеств – хорошее предложение
Dongfeng Mage
- Разгон 0–100 км/ч, с 8,2
- Макс. скорость, км/ч 190
- Длина/ширина/высота/база, мм 4650/1905/1630/2775
- Дорожный просвет, мм 202
- Объем багажника, л 637*–1683
- Снаряженная/полная масса, кг 1480/1875
- Двигатель бензиновый, Р4, 16 клапанов, 1496 см³, 197 л. с. при 5200 об/мин, 305 Н·м при 2000–4000 об/мин
- Трансмиссия передний привод, Р7
- Топливо/запас топлива, л АИ‑92…95/51
- Средний расход топлива, л/100 км 7,2
* До потолка.
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