От танков до ВАЗ-21045: почему дизельные легковушки так и не стали в СССР массовыми

Дизельные легковые автомобили в СССР: причины отсутствия массового производства

Почему наши заводы не выпускали дизельные легковые автомобили? Ведь дизельные двигатели наша страна освоила и выпускала давным-давно? И даже самый знаменитый танк Второй мировой был дизельным…

Михаил Колодочкин, обозреватель «За рулем»:

– Мое мнение такое: страна во все времена делала ставку на продукцию первой необходимости. Нужен танк – сделаем танк. Необходим металлургический комбинат – построим. Задумаемся о космосе – возведем Байконур.

А дизельные легковушки – кому они были нужны? Автомобильные заводы работают на пределе возможностей, десятки любопытных разработок не идут в серию только потому, что для них «нет мощностей». А частник с его дизельными фантазиями на этом фоне вполне может подождать. Легковые автомобили выпускаются и расходятся мгновенно, затоваривания нет.

Да и что, вообще говоря, хорошего в легковом дизеле?

Действительно, бензин в СССР стоил копейки и раздавался по предприятиям практически в любых количествах. Конечно, дизтопливо было еще дешевле, но эта разница для государства могла проявляться только при огромных нагрузках на транспорт. Именно поэтому по стране бегали дизельные грузовики и прочая «серьезная» техника.

Но смысла внедрять более дорогие и сложные дизельные технологии в массовые сегменты рынка у государства не было. А дизельный двигатель всегда был сложнее бензинового: ему требовалась более точная и дорогая топливная аппаратура (например, ТНВД), особо прочные кривошипно-шатунный механизм и поршневая группа. Советские инженеры имели хороший опыт по части дизелестроения, но речь никогда не шла о масштабировании имеющихся наработок под компактные легковушки.

Забегая вперед…

Но параметры дизельной «четверки» были, прямо скажем, не ахти. Мощность – 53 л.с., разгон до сотни – 25 секунд… Покупали дизельные ВАЗ-21045, в основном, представители малого бизнеса. А версия ВАЗ-21048 с турбодизелем ВАЗ-343 объемом 1,8 л и мощностью уже 75 л.с. так и осталась на стадии опытных образцов.

О чем молчали частники

В масштабах страны выгода от использования дизельных машин вместо бензиновых была ощутимой, но не громадной. А вот автовладельцы, с завистью поглядывавшие на редчайшие реэкспортные Волги с дизельными движками, мечтали совсем о другой экономии – сказочной.

Не беда, что никакого дизельного топлива на АЗС для личного транспорта не было – зато по стране носились КАМАЗы, водители которых готовы были делиться содержимым своих топливных баков в любых количествах. А мысли о практически бесплатных заправках, помноженные на невысокие топливные аппетиты дизелей, не могли не вызывать желание пересесть именно на дизель. Тогда никто не мог и представить себе, что через несколько десятилетий именно ДТ станет самым дорогим на всех АЗС…

Страна и погода

Еще одной проблемой государственного масштаба было зимнее дизтопливо, которого откровенно не хватало. Автохозяйства как-то выкручивались из положения, но переносить все эти проблемы на частников «наверху» посчитали нецелесообразным. Приоритеты промышленности СССР были сосредоточены на других задачах: развитии военной техники, грузового и сельскохозяйственного транспорта, тяжелой промышленности. А легковой автомобиль по инерции долгое время считался скорее предметом роскоши, нежели массовым продуктом повседневного спроса или предметом первой необходимости.

Сегодня принято во всем обвинять плановую экономику СССР. Дескать, она не реагировала на мировые тренды, не адаптировалась к нарождающимся тенденциям и так далее. Однако любопытно отметить, что и сегодня легковых дизелей у нас, в общем-то, не видать. Есть отдельные УАЗы, но это – не совсем легковушки в привычном смысле слова. Наш автопром так и не стал массово внедрять дизель в легковые модели – во многом из-за сохраняющихся прежних сложностей (отсутствие своей компонентной базы для современных дизелей, климатических рисков), а также вследствие того, что для многих сценариев эксплуатации бензин или гибриды выглядят практичнее и предпочтительнее.

О том, как сегодня меняется рынок топлива, «За рулем» подробно рассказывал.