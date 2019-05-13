Влетели в яму и сломались? Вот как получить деньги с дорожников

Первое, что надо сделать, если вы попали в глубокую яму и повредили автомобиль, — выставить знак аварийной остановки и не сдвигать машину с места. Нужно сфотографировать или заснять на видео яму, повреждения автомобиля и участок дороги, на котором произошел инцидент. Хорошо, если в машине есть видеорегистратор. Запись с него тоже пригодится. Следует также вызвать ГИБДД и найти свидетелей происшествия. Двух будет достаточно. В машине едут пассажиры? Прекрасно. Значит, свидетели уже есть. Кстати, родственники тоже могут быть свидетелями.
Если есть полис каско, нужно позвонить в страховую компанию и вызвать представителя. Он может помочь скоординировать дальнейшие действия и понять, нужно ли подавать на дорожников в суд или страховая компания и так возместит ущерб.
Наконец, надо составить акт фотографирования и видеосьемки. Это бумага в простой письменной форме. В акте пострадавший указывает, сколько сделано фотографий и что конкретно изображено на каждой фотографии. Так же и с видео. После этого можете ставить запаску или вызывать эвакуатор и уезжать.
В группе разбора сотрудник ГИБДД сообщит вам, кто отвечает за участок дороги, на котором появилась яма. Эта компания и будет ответчиком в суде.
По-хорошему, для этого нужно привлечь юриста, который поможет грамотно составить все документы. Это будет стоить времени и денег, но бояться не надо. Как правило, суды не отказывают пострадавшим водителям в возмещении ущерба и судебных издержек.
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