Влетели в яму и сломались? Вот как получить деньги с дорожников

Ехали-ехали и вдруг… Бум! Попали в глубокую яму. Покрышка — в клочья. Диск — погнут. Сам виноват? «За рулем» считает, что нет.

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Дорожники обязаны следить за состоянием своего участка трассы и своевременно проводить на нем ремонт, латая ямы. То есть привлечь к ответственности их можно в соответствии с федеральным законом № 257-ФЗ от 08.11.2007 г. «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ».

Первое, что надо сделать, если вы попали в глубокую яму и повредили автомобиль, — выставить знак аварийной остановки и не сдвигать машину с места. Нужно сфотографировать или заснять на видео яму, повреждения автомобиля и участок дороги, на котором произошел инцидент. Хорошо, если в машине есть видеорегистратор. Запись с него тоже пригодится. Следует также вызвать ГИБДД и найти свидетелей происшествия. Двух будет достаточно. В машине едут пассажиры? Прекрасно. Значит, свидетели уже есть. Кстати, родственники тоже могут быть свидетелями.

Если есть полис каско, нужно позвонить в страховую компанию и вызвать представителя. Он может помочь скоординировать дальнейшие действия и понять, нужно ли подавать на дорожников в суд или страховая компания и так возместит ущерб.

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Когда приедут сотрудники ГИБДД и начнут составлять протокол, нужно проверить, указали ли они в схеме ДТП размеры ямы, дорожные знаки, ограждения или их отсутствие . Если нет, то требуйте внести этих данные в документ. Запишите в протокол просьбу уведомить вас о том, где и когда состоится группа разбора. Попросите у сотрудников копию протокола.

Наконец, надо составить акт фотографирования и видеосьемки. Это бумага в простой письменной форме. В акте пострадавший указывает, сколько сделано фотографий и что конкретно изображено на каждой фотографии. Так же и с видео. После этого можете ставить запаску или вызывать эвакуатор и уезжать.

В группе разбора сотрудник ГИБДД сообщит вам, кто отвечает за участок дороги, на котором появилась яма. Эта компания и будет ответчиком в суде.

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Дальше надо обратиться в оценочную компанию, чтобы она определила сумму ущерба. Затем нужно отправить дорожникам письмо с требованием о добровольном возмещении ущерба. Если через месяц ответа не получили или получили отказ, то добиться правоты можно только через суд.

По-хорошему, для этого нужно привлечь юриста, который поможет грамотно составить все документы. Это будет стоить времени и денег, но бояться не надо. Как правило, суды не отказывают пострадавшим водителям в возмещении ущерба и судебных издержек.