Ночью, на пустой дороге мне машет ДПС. А если не тормозить?

Ночная неосвещенная трасса с редкими очагами цивилизации не вызывает никакого желания лишний раз тормозить и уж тем более выходить из машины. Выбора не остается, когда этого требует закон.

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Главный документ для водителя — ПДД. Пунктом 6.11 установлено, что « требование об остановке транспортного средства подается с помощью громкоговорящего устройства или жестом руки, направленной на транспортное средство», и водитель должен остановиться в указанном ему месте». Никаких ограничений по типу дорог и времени суток Правилами не предусмотрено. Подразумевается, что патруль работает на обеспечение безопасности движения, и раз останавливает при сомнительных для водителя обстоятельствах, на то есть веская причина.

Пункт 1.2 ПДД описывает, как должен выглядеть регулировщик при несении службы. Обязательно наличие форменной одежды и/или отличительного знака и экипировки. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей, уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной безопасности.

Как видите, перечень достаточно обширный, и некоторым из них из всех «отличительных» особенностей положен разве что светоотражающий жилет. Разумеется, нужно действовать по обстановке. Если вам настойчиво машет дорожный рабочий, а за ним виднеется стоящий поперек дороги каток, стоит выполнить его требования. А вот если сомнительный человек машет жезлом на пустой дороге, стоя около обычной машины, — это совсем другое дело.

Можно заглянуть в приказ МВД № 664, проще говоря — регламент работы ГИБДД. Пункт 62 сообщает, что «место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС». Пункт 65 уже прямо говорит о том, что работа ночью отнюдь не под запретом: «В темное время суток и в условиях ограниченной видимости сотрудник должен иметь светящийся жезл (жезл с световозвращающими элементами) и световозвращающее снаряжение».

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Пункт 84 того же регламента перечисляет 14 поводов для остановки транспортного средства. Опять же, без каких-либо оговорок по месту и времени суток. Если «есть основания полагать», автоинспектор может остановить вас в любом месте. Оговаривается, что место для остановки должно быть выбрано с учетом требований ПДД. Но можно тормозить машины и в запрещенных местах, если обеспечивается безопасность движения (например, включенными проблесковыми маячками служебной машины).

Если вы все же сочли гаишников потенциально опасными и проигнорировали их требования, преследовать они вас могут только на патрульном автомобиле с включенными световыми и звуковыми спецсигналами (пункт 96 регламента). Дежурить на личной машине можно, гнаться — нельзя.

Старая добрая рекомендация ехать до ближайшего стационарного поста ныне абсолютно бесполезна по причине практически полного отсутствия этих самых постов. Быстрее и логичнее в таком случае свернуть в ближайший населенный пункт с отделом полиции.

Наконец, напоминаем, что по статье 12.25.2 КоАП РФ невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке наказывается штрафом в размере 500–800 рублей.

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