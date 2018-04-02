Ночью, на пустой дороге мне машет ДПС. А если не тормозить?

Пункт 1.2 ПДД описывает, как должен выглядеть регулировщик при несении службы. Обязательно наличие форменной одежды и/или отличительного знака и экипировки. К регулировщикам относятся сотрудники полиции и военной автомобильной инспекции, работники дорожно-эксплуатационных служб, дежурные на железнодорожных переездах и паромных переправах при исполнении ими своих должностных обязанностей, уполномоченные лица из числа работников подразделений транспортной безопасности.
Как видите, перечень достаточно обширный, и некоторым из них из всех «отличительных» особенностей положен разве что светоотражающий жилет. Разумеется, нужно действовать по обстановке. Если вам настойчиво машет дорожный рабочий, а за ним виднеется стоящий поперек дороги каток, стоит выполнить его требования. А вот если сомнительный человек машет жезлом на пустой дороге, стоя около обычной машины, — это совсем другое дело.
Можно заглянуть в приказ МВД № 664, проще говоря — регламент работы ГИБДД. Пункт 62 сообщает, что «место, время, формы и методы осуществления надзора за дорожным движением сотрудниками определяются руководителем подразделения ДПС». Пункт 65 уже прямо говорит о том, что работа ночью отнюдь не под запретом: «В темное время суток и в условиях ограниченной видимости сотрудник должен иметь светящийся жезл (жезл с световозвращающими элементами) и световозвращающее снаряжение».
Если вы все же сочли гаишников потенциально опасными и проигнорировали их требования, преследовать они вас могут только на патрульном автомобиле с включенными световыми и звуковыми спецсигналами (пункт 96 регламента). Дежурить на личной машине можно, гнаться — нельзя.
Старая добрая рекомендация ехать до ближайшего стационарного поста ныне абсолютно бесполезна по причине практически полного отсутствия этих самых постов. Быстрее и логичнее в таком случае свернуть в ближайший населенный пункт с отделом полиции.
Наконец, напоминаем, что по статье 12.25.2 КоАП РФ невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке наказывается штрафом в размере 500–800 рублей.
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