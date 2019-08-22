Проехал стоп-линию. Сдать назад или дожидаться зеленого?

Обычная история: водитель поздно затормозил перед перекрестком и проехал стоп-линию. Неудобно... Можно ли избежать штрафа, если просто откатиться назад?

Проехав стоп-линию, сдавать назад уже поздно. Если на перекрестке установлена камера, фиксирующая подобные нарушения, она работает в автоматическом режиме — все уже зафиксировано. Готовьтесь платить штраф по части 2 статьи 12.12 КоАП РФ:

Невыполнение требования Правил дорожного движения об остановке перед стоп-линией, обозначенной дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги, при запрещающем сигнале светофора или запрещающем жесте регулировщика.

Актуальный размер штрафа — 800 рублей. При оплате в течение 20 дней положена 50-процентная скидка.

Если вы сдадите назад, нарушите еще и пункт 8.12 ПДД РФ, а именно:

движение задним ходом запрещается на перекрестках и в местах, где запрещен разворот согласно пункту 8.11 Правил.

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По части 2 статьи 12.14 КоАП РФ штраф за это нарушение — 500 рублей. Правда, на него также распространяется 50-процентная скидка. Такое нарушение вряд ли зафиксирует камера автоматической фиксации вдобавок к первому проступку. А вот живой инспектор ГИБДД, на глазах у которого вы проделаете этот маневр, вполне может выписать вам постановление.

Еще хуже пытаться завершить маневр и ехать на красный. Это нарушение предусмотрено частью 1 статьи 12.12 КоАП РФ:

проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика влечет наложение административного штрафа в размере одной тысячи рублей.

А если вас уже ловили «за красный», вам грозит штраф в размере пяти тысяч рублей или лишение права управления транспортными средствами на срок от четырех до шести месяцев. И скидки здесь не предусмотрены.

Так что лучше стоять и не дергаться, а в следующий раз внимательнее выбирать место для остановки перед перекрестком.