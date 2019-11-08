Седан Volkswagen Jetta седьмого поколения появится в России ближе к середине следующего года, но Максим Кадаков уже проехал на новой Джетте свыше 600 км по дорогам и легкому бездорожью Мексики — и вот его первые впечатления.
У китайских автопроизводителей реакция — как у Джеки Чана. Только-только мы раскритиковали за вялую динамику Tiggo 4 и Tiggo 7 с двухлитровым бензиновым атмосферником, а китайцы уже предложили более мощный полуторалитровый турбомотор. Прыти — много!
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