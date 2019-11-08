Дальнобойщикам на заметку: Яндекс запускает навигацию по грузовому каркасу столицы Строить в Яндекс.Навигаторе маршруты по грузовому каркасу Москвы смогут водители большегрузов уже с декабря. В него войдут все улицы, по которым разрешено ездить автомобилям от 2,5 до 12 тонн. Маленький семейный кроссовер: дебют Toyota Raize У автомобиля есть полноприводный вариант, и в Японии он уже продается. Пока только там. Русофобия довела американского водителя сначала до ФБР, а потом до психушки Парень, конечно, явно страдает душевным заболеванием, но эта история говорит о том, что массовая антироссийская кампания в американских СМИ приносит свои плоды. Порой вот такие.