Наклейка «шипы» — она все еще нужна или как? — журнал За рулем
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Наклейка «шипы» — она все еще нужна или как?

Три года назад российских водителей решили штрафовать на 500 рублей за отсутствие регламентированной наклейки «Ш» на машине с шипованными шинами. Позже штраф отменили. Или все-таки нет?

Год назад премьер-министр Дмитрий Медведев подписал постановление №1414, вводящие поправки в ПДД и восстановившее справедливость (в данном случае). Цитируем полностью:

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«Кроме того, внесёнными изменениями исключена обязанность водителя устанавливать опознавательный знак „Шипы“ на механических транспортных средствах, имеющих шипованные шины. Такая обязанность закреплена в пункте 8 Основных положений и не менялась с момента их издания. Постановлением Правительства от 24 марта 2017 года №333 перечень неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств (приложение к Основным положениям), был дополнен новым пунктом 7.151, запрещающим эксплуатацию транспортного средства в случае отсутствия таких опознавательных знаков.

Знак «Шипы» потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются другими факторами (конструкцией транспортного средства; степенью его загруженности; наличием современных электронных систем, способствующих торможению/стабилизации и др.). Таким образом, установка этого знака на современных автомобилях не позволяет другим участникам движения однозначно судить о вероятном характере их движения, особенно в условиях неоднородного дорожного покрытия, характерного для зимних условий»

Еще в апреле 2018 года на совещании с общественниками начальник ГИБДД России Михаил Черников назвал штрафы за отсутствие наклейки с «Ш» дурью и пообещал разобраться. В результате и была принята соответствующая поправка в ПДД. Так что клеить «Ш» на свою машину теперь не обязательно, хотя и не запрещено. В любом случае штрафа за отсутствие наклейки сейчас нет.

  • Как водители троллят ДПС с помощью наклейки «Ш», смотрите тут.

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