КамАЗ судится из-за игрушек

Производитель грузовиков КамАЗ подал в Арбитражный суд Москвы иск к российской «дочке» немецкого производителя игрушек Bauer, ООО «Бауер».

Как пояснил официальный представитель КамАЗа Олег Афанасьев, «Bauer завозит на территорию РФ игрушечные модели автомобилей КамАЗ, в основном из Китая, при этом никаких прав на торговую марку они не имеют». В ООО «Бауер» пока не прокомментировали данную информацию.

Согласно собственным данным, компания «Бауер» была создана в 1996 году и продает на территории России игрушечные пистолеты, ружья, луки, арбалеты, модели автомобилей, игровые наборы, конструкторы для детей, а также мягкие игрушки. В 2004 году фирма построила в Московской области собственный завод пластмассовых игрушек. Немецкая Bauer была основана в 1961 году.

КамАЗ (Камский автомобильный завод) является крупнейшим в России производителем большегрузных автомобилей, тракторов, дизельных двигателей и комплектующих. Предприятие входит в десятку ведущих мировых компаний по производству тяжёлых грузовиков.

Источник: Интерфакс