Щербинский оправдан

Щербинский оправдан

Адвокатам обвиняемого удалось доказать, что все доказательства дела свидетельствовавшие в пользу Щербинского были не до конца рассмотрены, передает телеканал «Россия».

Напомним, что Щербинского обвиняли по статье 264, часть 3 УК РФ — «Нарушение правил безопасности дорожного движения, повлекшее по неосторожности гибель двух и более человек».

Следователи утверждали, что Щербинский обязан был пропустить машину со спецсигналом и не мешать обгону — у него, мол, было время, чтобы изменить ситуацию.

А как губернатор любил скорость!

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