Peugeot 207 признали самым надёжным

Peugeot 207 назвали самым надежным среди подержанных автомобилей в Европе. Специальное исследование проводили британские страховщики.
Чтобы определить самые надежные автомобили, эксперты составили рейтинг, учитывающий частоту поломок и стоимость их устранения. Специалисты проанализировали более 20 тысяч страховых полисов на машины в возрасте от трех до семи лет, выпущенные европейскими производителями, а также сравнили причины обращений автовладельцев в дилерские центры для ремонта автомобилей.
В результате исследования выяснили, что в среднем в году из строя выходит шесть процентов Peugeot 207, то есть один автомобиль из 17. Но так как модель представили в 2007 году, то экспертам удалось собрать статистику по гарантийному ремонту только за три года. Средняя стоимость ремонта для Peugeot 207 для Великобритании составила 300 с лишним фунтов стерлингов.
Вторым по надежности автомобилем стал Fiat Panda — около 14 процентов владельцев пожаловались на поломки, не попавшие под гарантийный случай.
Первую пятерку лидеров замыкают:
Peugeot 206 CC,
VW Polo,
Renault Clio.
Наименее надежными машинами признали:
Mercedes-Benz SL,
Range Rover,
Renault Espace,
Mercedes-Benz S-Class,
BMW 7-Series.
Причём BMW оказалась и дороже других в ремонте.
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