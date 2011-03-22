Peugeot 207 признали самым надёжным

Peugeot 207 назвали самым надежным среди подержанных автомобилей в Европе. Специальное исследование проводили британские страховщики.

Чтобы определить самые надежные автомобили, эксперты составили рейтинг, учитывающий частоту поломок и стоимость их устранения. Специалисты проанализировали более 20 тысяч страховых полисов на машины в возрасте от трех до семи лет, выпущенные европейскими производителями, а также сравнили причины обращений автовладельцев в дилерские центры для ремонта автомобилей.

В результате исследования выяснили, что в среднем в году из строя выходит шесть процентов Peugeot 207, то есть один автомобиль из 17. Но так как модель представили в 2007 году, то экспертам удалось собрать статистику по гарантийному ремонту только за три года. Средняя стоимость ремонта для Peugeot 207 для Великобритании составила 300 с лишним фунтов стерлингов.

Вторым по надежности автомобилем стал Fiat Panda — около 14 процентов владельцев пожаловались на поломки, не попавшие под гарантийный случай.

Первую пятерку лидеров замыкают:

Peugeot 206 CC,

VW Polo,

Renault Clio.

Наименее надежными машинами признали:

Mercedes-Benz SL,

Range Rover,

Renault Espace,

Mercedes-Benz S-Class,

BMW 7-Series.

Причём BMW оказалась и дороже других в ремонте.