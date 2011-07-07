Ford возродит купе из 70-х

Компания рассказала о планах по возрождению купе Capri, выпуск которого прекратился в 1987 году. Восставший из пепла автомобиль составит конкуренцию Renault Megane Coupe и Volkswagen Scirocco.

Ford возлагает на Capri большую ответственность — автомобиль должен будет продемонстрировать миру все последние достижения компании в области дизайна и технологий. Покупателям предложат как бензиновые, так и дизельные моторы. Мощность последнего будет в диапазоне 130 — 197 л. с. Линейка бензиновых двигателей будет состоять из двух агрегатов. Объем первого составит 1,6 л, а мощность — 148 л. с. Второй, объемом 2,0 л, будет «выдавать» порядка 200 л. с. Ожидается, что барьер в 100 км/ч автомобиль будет преодолевать менее чем за 6 с, а максимальная скорость составит 250 км/ч.

Новый Capri получит передний привод, тогда как отличительной чертой купе 70-80-х был привод на задние колеса.

Ожидается, что стоимость Ford Capri нового поколения не превысит 30 тысяч долларов.

А еще Ford сделал конкурента для Nissan Juke.