Губернатор Ставрополья прокатился на электромобиле EL LADA

На площади Ленина в Ставрополе губернатор края Валерий Зеренков протестировал электромобиль EL LADA производства Волжского автозавода. Он отметил, что главное достоинство этого вида транспорта — экологичность. Уже в следующем году сотня таких электромобилей будет курсировать по Кисловодску в качестве такси, есть планы и по приобретению автобусов с электродвигателем.

Такси в Кисловодске — это первый в стране масштабный проект с массовым использованием электромобилей. Следующий курортный сезон станет для них настоящим испытанием, в котором решится вопрос, смогут ли прижиться на ставропольской земле электрические машины, пишет интернет-издание «Вечерний Ставрополь».

Существующие сегодня стандартные зарядные станции способны полностью зарядить аккумулятор электромобиля в течение 8 часов. Однако на ставропольском заводе «Электроавтоматика» разработали экспериментальную модель электрозаправки, способной полностью зарядить аккумулятор за час с небольшим. Власти края пообещали вплотную заняться развитием сети электрозаправок в регионе. Так, предполагается, что электрозарядные станции будут встроены в сеть уже имеющихся АЗС и располагаться на основных трассах через каждые 50 км. Наряду с отечественным аналогом есть предложение по поставкам электрозарядных станций из Финляндии.

Напомним, электрокар, хотя и считается серийным (он прошел сертификацию, получил одобрение типа транспортного средства и выпускается мелкими сериями), пока доступен лишь организациям, способным приобрести сразу партию машин.

Электромобиль EL LADA создан на базе универсала Lada Kalina. Кузов машины отличается лишь наличием электроразъема вместо лючка бензобака и отсутствием выхлопной трубы. В интерьере различия также минимальны — амперметр вместо тахометра и джойстик вместо рычага КП. Под капотом новинки — трехфазный электродвигатель мощностью 60 кВт, разгоняющий автомобиль до 140 км/ч.

Для пробега в городском режиме на расстояние до 150 км машине хватает ночной восьмичасовой зарядки от обычной розетки. Разгон до сотни занимает 14 секунд.