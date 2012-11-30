Volkswagen откажется от кабриолета Eos

Нынешнее поколение Volkswagen Eos, вероятно, будет последним, так как компания намерена отказаться от Eos в пользу флагманского кабриолета с мягким верхом.

Ответственный за дизайн Volkswagen Клаус Бишофф в интервью британскому Autocar заявил, что, по его мнению, дни кабриолета с крышей хардтоп подходят к концу. «Производство Eos не будет возобновлено по окончании модельного года. Этот автомобиль уйдет с рынка, как и подобные ему большие кабриолеты с жестким верхом. И, честно говоря, я совсем не против», — сказал Бишофф.

В отличие от Golf Cabrio и Beetle Convertible — фактически тех же самых хэтчбеков, получивших мягкий верх, Eos представляет собой автономную модель с пятисекционной складной жесткой крышей.

Впервые Eos был представлен в 2006 году в качестве запоздалого преемника Mk4 Golf Cabrio. Причем Eos предлагался за $49 990, что существенно дороже Golf Mk6 Cabrio — на целых $13 000. Между тем продажи обеих моделей шли «ноздря в ноздрю» с небольшим отставанием Eos — всего в нынешнем году было продано 663 и 691 машина соответственно. Тем не менее в октябре Eos превзошел по продажам основных конкурентов, включая Audi A3 Cabriolet (251), Mazda MX-5 (120), MINI Cabrio (222), Peugeot 308CC (76) и Renault Megane CC (96 ).