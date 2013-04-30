Новый концепт Renault украсит Гран-При Монако

Премьерные показы концепткаров выглядят эффектнее, если проводить их не в рамках автосалонов, где они теряются на общем фоне, а устраивать отдельные яркие шоу. Первый из серии концептов «жизненного цикла» Renault стал Twin'Z, представленный в апреле в Милане, на очереди — второй, премьера которого состоится 24 мая во время проведения Гран-При Монако.

Renault Twingo
Renault Twingo

Renault > Twingo

Renault 46950 global en

Renault 46950 global en

В отличие от Twin'Z, работа над которым велась совместно с дизайнером Росом Лавгроувом, новый, пока безымянный автомобиль — плод творчества исключительно Renault Design под руководством Лоуренса ван ден Акера.

Renault 46951 global en

Renault 46951 global en

Судя по первым двум изображениям концепта и месте презентации (Монако), концепт будет со спортивными нотками. Это подтверждает и тот факт, что динамическая презентация новинки пройдет в рамках Фестиваля скорости в Гудвуде (Англия) в июле этого года. Вполне возможно, что перед нами заряженная версия Twingo RS.

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