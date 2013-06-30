Американцы заказали электроавтобусы BYD

Контракт станет частью проекта по переводу общественного транспорта одного из крупнейших городов мира на «чистую» энергию. Первоначально LA Metro получит пять низкопольных электрических автобусов. После начального периода тестирования и оценки Metro планирует закупить еще до 20 автобусов, а также собирается изучить предложения по переоборудованию на в полностью электрические уже использующихся в городе бензин-электрических гибридных автобусов.
Контракт BYD содержит обязательство компании создать рабочие места в Калифорнии, а это означает, что BYD будет производить окончательную сборку в американском городе Ланкастер, штат Калифорния, где в мае заработал завод компании AOS. Электрические автобусы BYD используют литий-фосфатные аккумуляторы фирмы AOS и могут пройти на одной зарядке 155 миль с полной пассажирской загрузкой.
Сегодня в Лос-Анджелесе работает крупнейший в США парк автобусов на сжатом природном газе. В настоящее время LA Metro располагает парком из 2238 автобусов на сжатом газе, которые работают на 183 автобусных маршрутах по всему округу Лос-Анджелес. Программа по переходу на общественный транспорт с низким уровнем выбросов стартовала в 2011 году.
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