Экс-стилист BMW раскритиковал современный дизайн автомобилей

Крис Бэнгл считает, что автомобильные дизайнеры топчутся на месте, не внося ничего нового в развитие дизайна.

Крис Бэнгл, с 1991 по 2009 год работавший шеф-дизанером BMW, в интервью изданию Automotive News Europe высказал мнение о неспособности современной автомобильной отрасли к объективной самооценке. Дизайнеры, по его словам, застряли на стадии «маньеризма», используя один и тот же подход и повторяя одни и те же элементы дизайна.

«Все говорят о инновациях, но никто на практике этого не делает», считает Бэнгл. По его словам, «даже концепт-кары сегодня просто демонстрируют будущие серийные модели». «Разве это инновации? Нет, и, в итоге, такой подход мешает наступлению новой эры в автомобильном дизайне», отметил Бэнгл.

Он сообщил, что получает предложения от автопроизводителей возглавить их дизайн-бюро, однако ото всех оказывается: «создание дизайна автомобиля полностью захватывает вас, этому нужно отдавать всю свою душу и этим невозможно заниматься частично».

Сейчас Крис Бэнгл руководит собственной независимой дизайн-студией.