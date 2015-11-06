Вежливость на дороге (ВИДЕО)

В преддверии выходных — позитивный видеосюжет. Пропустил, поблагодарил… Простые вещи, но мир от этого стал чуть добрее.

Водитель серебристой Toyota Camry, выехав со стоянки, не забыл поблагодарить пропустившего его водителя. Причем сделал это очень артистично. Хорошее настроение автору видео, думаем, в этот день было обеспечено. Вежливость, внимательность, благодарность на дороге делают нашу автожизнь немного светлее. Не забывайте об этом, и хороших выходных!

Комментарии пользователей:

Валентин Иваненко: «Скорее всего блок климата снят вместе с аварийкой. Я так тоже ездил, только зеркала складывал-раскладывал))».

Назар Абдымомунов: «Молодец, что так поступил».