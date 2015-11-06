Вежливость на дороге (ВИДЕО)

Водитель серебристой Toyota Camry, выехав со стоянки, не забыл поблагодарить пропустившего его водителя. Причем сделал это очень артистично. Хорошее настроение автору видео, думаем, в этот день было обеспечено. Вежливость, внимательность, благодарность на дороге делают нашу автожизнь немного светлее. Не забывайте об этом, и хороших выходных!
Комментарии пользователей:
Валентин Иваненко: «Скорее всего блок климата снят вместе с аварийкой. Я так тоже ездил, только зеркала складывал-раскладывал))».
Назар Абдымомунов: «Молодец, что так поступил».
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