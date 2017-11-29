9 новинок на краш-тестах Euro NCAP: BMW, Honda, Subaru...

В новой сессии испытаний Euro NCAP на безопасность участвовали BMW X3, Citroen e-Mehari, DS 7 Crossback, Honda Civic, Jaguar E-Pace, Mercedes-Benz X-класса, Porsche Cayenne, Subaru Impreza и Subaru XV. Восемь из девяти машин получили максимальный 5-звездный рейтинг, но некоторые детали протоколов все-таки пугают.

Пройдемся по испытуемым, как всегда, в алфавитном порядке, но отдавая приоритет моделям, актуальным для российского рынка. Новый BMW X3 поступил в продажу в нашей стране минувшим летом, и тех, кто уже успел его купить, можем поздравить — автомобиль заработал максимальные пять звезд рейтинга Euro NCAP.

Однако если внимательно посмотреть протокол испытаний, то можно увидеть, что на манекенах есть несколько оранжевых пятен, означающих пограничный уровень нагрузок и вероятность получения травм при авариях. Так, оранжевым цветом экспертам пришлось окрасить грудь манекена на заднем сиденье после фронтального удара BMW X3 о стену и грудь водителя после бокового удара о столб. Также пограничный оранжевый уровень нагрузок зафиксирован при фронтальном ударе о сминаемый барьер на шее манекена, имитирующего 10-летнего ребенка.

Люксовый среднеразмерный французский кроссовер DS 7 Crossback должен добраться до России в следующем году. Большинство испытаний Euro NCAP он прошел блестяще и особенно порадовал экспертов высоким уровнем защиты детей. Лишь с боковым ударом о столб автомобиль справился плохо: на грудной клетке манекена-водителя зафиксирован повышенный коричневый уровень нагрузок — высока вероятность получения переломов.

Первый в истории британской марки Jaguar компактный кроссовер E-Pace уже успел отметиться в Книге рекордов Гиннесса и доехать до России, и вот теперь попал в руки экспертов Euro NCAP. Увы, несмотря на 5-звездный рейтинг, уровень пассивной безопасности автомобиля оставляет желать лучшего. При дежурном и беспроблемном для большинства современных машин фронтальном краш-тесте о сминаемый барьер у Ягуара недостаточно надулась водительская подушка безопасности, из-за чего голова манекена коснулась ступицы руля (к счастью, без серьезных последствий). Грудь манекена-водителя при этом зафиксировала пограничный оранжевый уровень нагрузок, а голень — повышенный коричневый. Вдобавок неудовлетворительной была признана защита от хлыстовых травм на заднем сиденье из-за неудачной геометрии подголовников.

Построенный на ниссановской платформе пикап Mercedes—Benz X—класса обязательно будет продаваться в России. Крупная премиальная машина получила пять звезд совокупного рейтинга за безопасность, но при фронтальном ударе о деформируемый барьер пограничный оранжевый уровень нагрузок зафиксирован на груди водителя и груди имитирующей 6-летнего ребенка куклы, сидящей в детском креслице на заднем сиденье. Геометрия подголовников во втором ряду признана неудачной — эксперты поставили за защиту от хлыстовых травм «двойку», то есть окрасили в протоколе шею манекена в красный цвет.

Новый Porsche Cayenne до России пока не доехал. Его безопасность, увы, не безупречна: при фронтальном ударе о стену ремень слишком сильно сдавил грудь манекена-пассажира на заднем сиденье — зафиксирован пограничный оранжевый уровень нагрузок. Несладко пришлось при фронтальном ударе о сминаемый барьер сидящим сзади «детишкам»: у 6-летней куклы оранжевым цветом пришлось окрасить грудь, а датчики 10-летней зарегистрировали критический красный уровень нагрузок на шее — перелом практически неизбежен.

Уже доступный в России компактный кроссовер Subaru XV второго поколения и его легковая европейская родственница Impreza (в нашей стране на данный момент официально не представлена) отлично прошли все испытания Euro NCAP, и лишь при фронтальном ударе о стену отмечено подныривание под ремень сидящего на заднем сиденье манекена. Зато все нагрузки — в безопасных желтых и зеленых зонах.

Пляжный электромобиль Citroen e-Mehari продавать в нашей стране, по понятным причинам, бессмысленно, но любопытно, что хлипкая и неказистая на вид машинка обеспечивает вполне приличный уровень пассивной безопасности. Да, на манекенах по факту испытаний обнаружено много оранжевых пятен, а геометрия задних подголовников признана неудачной, но главное — все живы! Итоговый рейтинг в 3 звезды объясняется тем, что e-Mehari вообще не имеет современных электронных ассистентов водителя, таких как система автоматического аварийного торможения и система слежения за дорожной разметкой.

Новую Хонду Сивик эксперты Euro NCAP в этом году уже били, но результат в 4 звезды не устроил японского автопроизводителя, и теперь они предоставили на испытания доработанный автомобиль. Формально итоговый рейтинг таки дотянули до «пятерки», но все прежние проблемы, в сущности, остались: при фронтальном ударе о стену пассажир на заднем сиденье сильно рискует получить травмы груди (коричневый уровень нагрузок), плохие подголовники на заднем сиденье не изменились, и лишь 10-летнему ребенку-манекену при боковом ударе дали шанс на спасение: датчики в его голове на сей раз зафиксировали коричневый уровень нагрузок вместо красного. В целом, дети в Сивике по-прежнему защищены неважно. В России Honda Civic на данный момент официально не продается.

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Фото, видео: Euro NCAP