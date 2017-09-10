Новую Lada 4x4 будут собирать в Бразилии

Местным СМИ стали известны подробности о возвращении на южноамериканский рынок российского внедорожника.

Речь идет не о нынешнем поколении, а о втором (да-да, у Лады 4x4, она же Нива, за более чем сорокалетнюю историю лишь грядет смена первого поколения). По внутризаводскому индексу она носит индекс NG, то есть New Generation.

Пока на самом АВТОВАЗе всячески избегают комментариев и конкретной информации по модели, подробности о будущей новинке появляются... в бразильской прессе. Так, Gazeta de Povo утверждает, что сборку следующего поколения Lada 4x4 организуют на местном заводе, который принадлежит альянсу Renault-Nissan. Причем российская марка фактически возвращается на местный рынок: в 90-х здесь продавались Lada Samara, классические Жигули и Lada 4x4, которая тогда еще носила имя Niva. Машины были дешевыми, но плохими по качеству сборки и окраски, а также отсутствовали адаптированные к этанольному топливу версии, а последнее здесь используется куда чаще, чем бензин или солярка. Тем не менее Лады пользовались небольшим, но стабильным спросом, а Ниву здесь ценили так же, как и во всем остальном мире.

Выбор завода не случаен: следующее поколение Lada 4x4 переедет на платформу Duster второго поколения. Однако на российском заводе не только укоротят ее, но и модернизируют, с тем чтобы машина сохранила свои внедорожные качества.

Самое главное, у Lada 4x4 NG изменится компоновка двигателя: она станет поперечной, что, по словам представителей АВТОВАЗа, «является глобальной тенденцией в сегменте полноприводных SUV мощностью до 200 л.с.». Отечественных силовых агрегатов у Lada 4x4 NG не будет: базовым станет 1,6-литровый бензиновый двигатель HR16. Это позволит также дать машине автоматическую трансмиссию; вариатор или автомат, пока неизвестно.

Нет информации и об облике Lada 4x4 NG. В начале прошлого года представители завода говорили о том, что облик модели необходимо вписать в нынешнюю ДНК бренда, но сохранить узнаваемость.

По слухам, премьера нового поколения Lada 4x4 пройдет в 2020 году на Московском международном автосалоне в августе, после чего машина практически сразу отправится на конвейер.

Фото: АВТОВАЗ