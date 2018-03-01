Неожиданная находка: гаишники обнаружили огромный склад поддельной водки

Благодаря бдительности сотрудников Госавтоинспекции удалось пресечь канал незаконного производства и распространения алкогольной продукции.

Инспекторы ДПС остановили автомобиль, под завязку набитый коробками с водкой различных наименований без акцизных марок и сопроводительных документов. В грузовике было 340 коробок с паленкой.

Ниточка привела к одному из ангаров, расположенному в Дивногорске. Там полицейские обнаружили свыше 13 тыс. бутылок с готовой поддельной водкой, более 11 тыс. литров этилового спирта, пять цистерн по 2800 л со спиртосодержащей жидкостью, приготовленной к розливу. Здесь же были пустые бутылки, этикетки, пробки. Таким образом, из оборота удалось изъять более 35,6 тыс. литров нелегальной водки, сообщает ГУ МВД России по Красноярскому краю.

Бизнес имел такой размах, что полицейские до сих пор разбираются с обстоятельствами дела и выявляют лиц, к нему причастных, а также каналы сбыта незаконной продукции.

Возбуждено уголовное дело по части 6 статьи 171.1 УК РФ «Производство, приобретение, хранение, перевозка или сбыт товаров и продукции без маркировки и (или) нанесения информации, предусмотренной законодательством РФ». Организаторам этого подпольного бизнеса грозит до 6 лет лишения свободы.

На трассе М7 полицейские помогли пассажирам сломанного автобуса. Из-за вышедшего из строя двигателя не работал и обогрев салона, поэтому 50 человек буквально замерзали на дороге.



Жестким задержанием закончилась попытка сотрудников ГИБДД проверить документы у водителя Жигулей с избыточно затонированными стеклами.



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