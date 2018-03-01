27-я Олдтаймер-Галерея: ретромобили всех мастей и живой НАМИ-1

Олдтаймер-Галерея 2018 года займет в выставочном центре «Сокольники» два огромных павильона — 4 и 4.1, а также прилегающие уличные площадки. Общая площадь экспозиции превысит 10 000 кв. м.
Мы увидим здесь первые советские автомобили для тушения огня на шасси АМО-Ф15, ГАЗ-АА и ЗИС-5, с которых начиналось наше производство пожарной техники. Цистерна на шасси грузовика ЯГ-5 — единственный сохранившийся экземпляр этой модели.
Посетители выставки смогут ознакомиться с пожарными машинами на базе ГАЗ-51, ЗИС-150, ЗИЛ-164, а также более современных грузовиков СССР. Среди «иностранцев» — American LaFrance, Seagrave, Dennis, REO и Cadillac 1920-х годов, Ford и Magirus 1940-х, International 1960 года.
В честь 90-летнего юбилея журнала «За рулем», который отмечается в апреле, на нашем стенде в Сокольниках мы выставим автомобиль — ровесник нашего журнала — НАМИ-1. Это первая самостоятельно разработанная легковая машина СССР! Об автомобиле в самом первом номере «За рулем» в далеком 1928 году написал руководитель проекта НАМИ-1 Е.А. Чудаков.
В качестве образца при создании была взята малолитражка Tatra-11. Однако ни о каком копировании речи не идет: все узлы и агрегаты были спроектированы заново. Под капотом НАМИ — двухцилиндровый двигатель мощностью 18,5 л.с. Разгонялся автомобиль до 75 км/ч. С 1928 по 1930 год успели выпустить 369 автомобилей (по другим данным — 512 штук).
Как и в прежние годы, реставрационные мастерские и коллекционные бюро представят свои достижения, среди которых обязательно будут громкие премьеры, сюрпризы и сенсации.
Развалы «блошиного рынка» также заслуживают посещения — возможно, на этот раз именно вам удастся найти среди множества вещей с историей настоящую жемчужину!
Вся информация о 27-й Олдтаймер-Галерее — на официальном сайте выставки 27.oldtimer.ru/.
- Чтобы проникнуться атмосферой выставки, взгляните на одну из прошлых экспозиций глазами любителя автостарины.
Фото: oldtimer.ru и «За рулем»
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