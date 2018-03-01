27-я Олдтаймер-Галерея: ретромобили всех мастей и живой НАМИ-1

С 7 по 11 марта в Сокольниках в 27-й раз пройдет выставка старинных автомобилей, известная как Олдтаймер-Галерея Ильи Сорокина. В этом году значительная часть экспозиции будет посвящена 100-летнему юбилею пожарной охраны России. В рамках празднования 90-летия журнала «За рулем» наш издательский дом покажет на своем стенде первый советский легковой автомобиль НАМИ-1.

Олдтаймер-Галерея 2018 года займет в выставочном центре «Сокольники» два огромных павильона — 4 и 4.1, а также прилегающие уличные площадки. Общая площадь экспозиции превысит 10 000 кв. м.

Мы увидим здесь первые советские автомобили для тушения огня на шасси АМО-Ф15, ГАЗ-АА и ЗИС-5, с которых начиналось наше производство пожарной техники. Цистерна на шасси грузовика ЯГ-5 — единственный сохранившийся экземпляр этой модели.

Seagrave Model 6WT (1927). Основная функция этой американской пожарной машины — насосная станция, предназначенная для доставки к месту возгорания расчета пожарных и подачи воды из системы городской канализации или водоема к месту тушения пожара. Автомобиль был приобретен в Америке в состоянии, требующем реставрации, но все восстановительные работы были проведены в России.

Посетители выставки смогут ознакомиться с пожарными машинами на базе ГАЗ-51, ЗИС-150, ЗИЛ-164, а также более современных грузовиков СССР. Среди «иностранцев» — American LaFrance, Seagrave, Dennis, REO и Cadillac 1920-х годов, Ford и Magirus 1940-х, International 1960 года.

НАМИ-1. За рулем его создатель — Константин Шарапов, для которого автомобиль стал дипломной работой. Проект был воплощен под руководством Евгения Чудакова.

В честь 90-летнего юбилея журнала «За рулем», который отмечается в апреле, на нашем стенде в Сокольниках мы выставим автомобиль — ровесник нашего журнала — НАМИ-1. Это первая самостоятельно разработанная легковая машина СССР! Об автомобиле в самом первом номере «За рулем» в далеком 1928 году написал руководитель проекта НАМИ-1 Е.А. Чудаков.

В качестве образца при создании была взята малолитражка Tatra-11. Однако ни о каком копировании речи не идет: все узлы и агрегаты были спроектированы заново. Под капотом НАМИ — двухцилиндровый двигатель мощностью 18,5 л.с. Разгонялся автомобиль до 75 км/ч. С 1928 по 1930 год успели выпустить 369 автомобилей (по другим данным — 512 штук).

Москвич-415С (1959). Созданное в конце 50-х конструктором Игорем Гладилиным семейство полноприводных Москвичей стало своеобразным «предчувствием» будущей Нивы — легкого внедорожника, разрешенного к продаже населению. К сожалению, дальше опытных образцов дело не пошло. Прототип 415С был изготовлен в единственном экземпляре и будет показан публике впервые.

Как и в прежние годы, реставрационные мастерские и коллекционные бюро представят свои достижения, среди которых обязательно будут громкие премьеры, сюрпризы и сенсации.

Развалы «блошиного рынка» также заслуживают посещения — возможно, на этот раз именно вам удастся найти среди множества вещей с историей настоящую жемчужину!

Вся информация о 27-й Олдтаймер-Галерее — на официальном сайте выставки 27.oldtimer.ru/.

Чтобы проникнуться атмосферой выставки, взгляните на одну из прошлых экспозиций глазами любителя автостарины.

Фото: oldtimer.ru и «За рулем»