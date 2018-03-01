Верховный суд разобрался с кругами: правила проезда перекрестков оставили в силе

Новые правила проезда перекрестков с круговым движением, вступившие в силу в ноябре прошлого года, попытались оспорить в Верховном суде. Но МВД удалось отстоять свою позицию.

В Верховный суд обратился житель Калининграда Андрей Лободин, который посчитал, что новые правила противоречат Венской конвенции о дорожном движении и вводят водителей в заблуждение, что приводит к увеличению аварийности.

Напомним, что с ноября двигающиеся по кругу автомобили пользуются приоритетом, и въезжающие на такой перекресток должны пропускать их. Правда, в ПДД оговорено, что если на таких перекрестах установлены знаки приоритета или светофоры, то руководствоваться водители должны ими.

После анализа, который провел Лободин, он посчитал, что новые правила противоречат Венской конвенции, согласно которой знак «Круговое движение» лишь обозначает направление движения. В России же очередность проезда перекрестка зависит от предписывающих знаков. Он заявил, что если убрать знаки «Круговое движение», то такой перекресток станет совокупностью нескольких перекрестков с примыканиями.

«Непонятно, зачем вводили эту норму: до 2017 года ПДД полностью соответствовали конвенции и большинство водителей, как мне кажется, все устраивало»,- заявил Андрей Лободин газете «КоммерсантЪ». Новая норма содержит неопределенности и может привести к авариям, что нарушает права граждан на безопасность движения и охрану здоровья.

В МВД же заявили, что в Европе единых правил порядка проезда перекрестков с круговым движением нет и Конвенция не обязывает его вводить, но такие же правила действуют, например, во Франции. При этом в своей позиции ведомство ссылалось на предыдущую редакцию Венской конвенции, в которой знак «Круговое движение» предписывал водителей следовать правилам, касающимся проезда круговых перекрестков.

На вопрос представителя прокуратуры, зачем вообще было вводить новый Пункт в ПДД, представитель МВД ответила, что делалось это по поручению Правительства России и для того, чтобы как раз устранить путаницу. При этом на вопрос судьи «Остались ли где-то знаки „Уступи дорогу“ перед перекрестками», представитель МВД ушла от четкого ответа, сказав «Я так понимаю, еще где-то есть». До этого центры организации дорожного движения нескольких городов говорили, что не трогали знаки у существующих перекрестков с круговым движением.

В итоге Верховный суд иск отклонил. Лободин заявил, что дождется результативной части решения ВС, после чего решит — предпринимать ли какие-либо новые шаги или нет.

Новые правила проезда перекрестков с круговым движением вступили в силу в ноябре прошлого года.

В свое время мы проводили опрос на сайте, как автовладельцы относятся к тому, чтобы сделать правила движения на круге едиными. Большинство читателей эту идею поддержали.

Фото: Сергей Вдовин/ТАСС