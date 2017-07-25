Явку на выборах решили повысить розыгрышем Лады

С интересной инициативой выступила мэрия Калуги совместно с одним из автосалонов. Все, кто в этом городе проявит гражданскую позицию и придет 18 марта на выборы, получат возможность на следующий день выиграть новенькую Ладу Приору.

Lada Priora
Lada Priora

LADA > Priora

Некоторые представители так называемых либеральных кругов утверждают, что федеральная власть делает все, чтобы неявка на президентских выборах была минимальной. Однако на региональном уровне свои проблемы и свои задачи. Так, например, калужская мэрия очень хочет, чтобы жители поучаствовали в выборе общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» — соответствующее голосование, как и выборы президента страны, состоится 18 марта. Заманить горожан на участки планируется розыгрышем Лады Приоры, которую предоставил один из местных автосалонов:

«У наших калужан активная гражданская позиция, и я уверен, что они проявят ее 18 марта, приняв участие и в выборах президента, и в рейтинговом голосовании. Активную жизненную позицию мы решили поощрить. Для того чтобы сделать голосование еще привлекательнее и интереснее, мы с коллегами решили поощрить горожан, принявших участие в голосовании, выделив автомобиль. Пусть он достанется одному из жителей», — цитирует слова владельца автосалона пресс-служба Городской управы Калуги.

Интересно, станут ли перенимать калужский опыт по привлечению граждан на избирательные участки другие города и регионы?

  • Главным фаворитом на президентских выборах, согласно соцопросам, является Владимир Путин. Вчера он выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, рассказал о чудо-ракетах, которые должны заставить трепетать врагов России, а также пообещал досрочно открыть автомобильное движение по мосту в Крым.

Фото: kaluga-gov.ru

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Отзывы о LADA Priora (1)

LADA 2012 / срок владения 3 — 5 лет

Достоинства:

Надежная, экономичная, недорогая в содержании

Недостатки:

Тесный салон и неудобные передние сиденья

Комментарий:

Ремень 6РК-1115, даже новый, слабо натягивался штатным натяжным роликом и при большой нагрузке на генератор все равно проскальзывал. Лучше подойдет ремень 6РК-1113. Заказал на exist.ru поставил по схожей методике, отъездил уже 2 года, без проблем.

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