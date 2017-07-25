Явку на выборах решили повысить розыгрышем Лады

Некоторые представители так называемых либеральных кругов утверждают, что федеральная власть делает все, чтобы неявка на президентских выборах была минимальной. Однако на региональном уровне свои проблемы и свои задачи. Так, например, калужская мэрия очень хочет, чтобы жители поучаствовали в выборе общественных территорий, которые будут благоустроены в 2018 году в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» — соответствующее голосование, как и выборы президента страны, состоится 18 марта. Заманить горожан на участки планируется розыгрышем Лады Приоры, которую предоставил один из местных автосалонов:
«У наших калужан активная гражданская позиция, и я уверен, что они проявят ее 18 марта, приняв участие и в выборах президента, и в рейтинговом голосовании. Активную жизненную позицию мы решили поощрить. Для того чтобы сделать голосование еще привлекательнее и интереснее, мы с коллегами решили поощрить горожан, принявших участие в голосовании, выделив автомобиль. Пусть он достанется одному из жителей», — цитирует слова владельца автосалона пресс-служба Городской управы Калуги.
Интересно, станут ли перенимать калужский опыт по привлечению граждан на избирательные участки другие города и регионы?
- Главным фаворитом на президентских выборах, согласно соцопросам, является Владимир Путин. Вчера он выступил с ежегодным посланием Федеральному собранию, рассказал о чудо-ракетах, которые должны заставить трепетать врагов России, а также пообещал досрочно открыть автомобильное движение по мосту в Крым.
Фото: kaluga-gov.ru
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