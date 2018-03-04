Надолго ли машины задерживаются у первого хозяина? Исследование

Идеальный вариант покупки автомобиля на вторичном рынке — приобрести его у первого владельца, только это уж как повезет. Расскажем, с машинами каких марок не торопятся расставаться их владельцы.

Опираясь на данные истории владения машиной по VIN-номеру, Авто.ру проанализировал, надолго ли авто задерживаются у первого хозяина. Всего в исследование попали около 100 марок.

Лидером рейтинга стал российский Иж. В среднем машины этой марки попадали на вторичный рынок лишь через 12 лет и 8 месяцев. На 2-м месте ГАЗ со сроком в 12 лет. Замыкает тройку Chrysler — 7 лет и 4 месяца. Автомобили Dodge, которые производит тот же Chrysler, оказалась на 5-м месте. В рейтинге есть и еще одна «парочка»: автомобили ТагАЗ — на 4-м месте, а китайский Vortex (выпускали на том же заводе) — на 10-м. Всего в десятке четыре компании из России и Украины: Иж, ГАЗ, ТагАЗ и ЗАЗ.

В среднем авто переходят от первого хозяина ко второму через четыре-пять лет после производства: это характерно для 26 ведущих марок автомобилей с пробегом. В течение двух-пяти лет обычно заканчивается заводская гарантия, и автовладельцы стремятся поменять машину на свежую. Лидеры по предложению на вторичном рынке в России — Lada, Toyota и Volkswagen — как раз попадают в эти рамки: на Ладах ездят в среднем 5,1 года, на Toyota и Volkswagen — по 4,5 года, 6–8 лет в среднем владеют автомобилями Ford, Chrysler, ТагАЗ, Dodge, Fiat и ЗАЗ.

Самыми непостоянными являются владельцы автомобилей премиум-класса: машины оказываются у второго хозяина в среднем уже к четвертому году после выпуска. Владельцы, как правило, люди небедные и могут себе это позволить. Так, средний срок владения машиной марки Jaguar — 2,8 года, Porsche — 3,2 года, Mercedes-Benz — 3,3 года, BMW и Mini — 3,4 года. Почти так же быстро — за 3,5–4 года — люди стремятся поменять китайские автомобили Lifan, FAW и Geely, но, видимо, по иным причинам.

Какой кроссовер купить, имея в кармане полмиллиона рублей? Читайте об этом в нашем материале.

С помощью опроса мы выясняли, какие из сайтов объявлений пользуются наибольшей популярностью. Тройку ведущих составили a vito . ru , a uto . ru и drom . ru .

. , a . и . . Другое исследование было посвящено автомобилям, которые через три года владения можно продать практически по первоначальной цене.



Фото: Авто.ру