Кроссовер за 500 000 рублей: есть ли достойные?

Все больше покупателей хотят машину со всеми ведущими колесами, а уж о прелестях большого клиренса для наших условий рассказывать не нужно. На что можно рассчитывать, имея в кармане полмиллиона рублей?

По сложившейся традиции, анализировать будем предложения о продаже на одном из крупных сайтов объявлений. При этом ограничим географию поиска Московским регионом (он самый большой по количеству предложений). Рассмотрим объявления с машинами стоимостью 500–520 тысяч рублей, заложив небольшой запас на торг с продавцом.

Наша марка

Если для вас термину «кроссовер» соответствует классическая Нива, то шерстить вторичный рынок ни к чему, отправляйтесь прямиком к дилеру. В пределах полумиллиона можно купить новую «люксовую» трехдверку, а если повезет попасть под акцию, то машина будет оснащена кондиционером. Chevrolet Niva в салоне за эти деньги не купишь, однако она объективно просторнее и современнее. За 500 000 предлагаются внедорожники в самых разных комплектациях 2015–2017 годов выпуска, в том числе с мизерными пробегами.

Три российских «проходимца» стоят в строгом соответствии с иерархией. Тесную трехдверку Лада 4x4 можно купить за 500 000 рублей новой, громилу УАЗ Патриот — в лучшем случае трехлетним.

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Можно примериться и к УАЗу Патриоту 2012–2015 годов выпуска. Рассматриваемое нами ограничение по бюджету покупки аккурат проходит по границе двух групп: до- и послерестайлинговых машин. Вторые отличаются фарами и фонарями, но приборная панель у них еще предыдущего образца — не та, что устанавливается сейчас.

Ладу Иксрей тоже нередко называют кроссовером. По дорожному просвету машина даст фору иным полноприводникам, а все ведущие колеса ныне не являются для сегмента обязательными. Машина актуальная, современная, достаточно надежная. Одна беда — 500 000 рублей для приобретения маловато. В день написания статьи сайт предлагал всего шесть вариантов. Из них два — от сомнительных площадок-перекупов, а еще один необъяснимо подешевел накануне аж на 150 тысяч. Итого — три заслуживающих рассмотрения варианта. Мы всегда рекомендуем не рассматривать самые доступные по цене варианты, чтобы отсечь проблемные экземпляры.

Эта парочка одного года выпуска и с близкими пробегами продается за одни и те же деньги. Для Дастера завышенная цена — обратная сторона популярности. Kyron, напротив, машина на любителя, оттого и проседает в цене охотнее.

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Если замахнуться на недорогие иномарки В-класса, то здесь потенциального покупателя ждет разочарование. Понятное дело, что свежие Hyundai Creta и Renault Kaptur еще не успели подешеветь до нашей суммы. Но Дастер-то продается с конца 2011 года и, кажется, должен оказаться доступным. Увы! Массово предложения начинаются с 430 000 рублей. За полмиллиона это будут машины 2012–2013 годов, хотя и в самых разных версиях (есть и с дизелем). Только помните, что Duster — выбор рачительных хозяев, и пробеги у многих экземпляров честно указаны немаленькие. Любопытно, что за те же деньги можно найти SsangYong Actyon и Kyron того же 2012 года!

«Нашемарку» стоит выбирать исходя из потребностей в размере салона и багажника. Если будете ездить в одиночку, сможете купить себе новую машину. Что касается Дастера, то выбирать его нужно осторожно. Вариантов много, но и укатанных экземпляров хватает, несмотря на невеликий возраст.

Любителям притопить

Среди более представительных моделей предложений меньше, но есть интересные. Например, Chevrolet Captiva предлагает в обозначенном нами бюджете один из самых мощных двигателей: рабочим объемом 3,2 литра и 230 л.с. Не спорткар, разумеется (8,8 секунды в разгоне до сотни), но на обгонах сможете чувствовать себя уверенно. Такой машине будет около десяти лет.

Для поклонников мощных моторов в рассматриваемом сегменте есть три варианта. У каждого — не меньше 230 «лошадей», но за них придется расплачиваться на АЗС и транспортным налогом.

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Mazda CX-7 еще быстрее, 8,3 секунды до 100 км/ч за счет 238 сил под капотом. «Японка» тоже будет 10-летней, и выбор их большой, но вот турбомотор может потребовать вложений. Причем не только плановых — на бензин (а он его любит!). Так что, этот вариант посоветую тем, для кого драйв важнее расходов на машину, а бюджет ограничен.

Но и это еще не предел! Обратив внимание на Subaru Forester, можно наткнуться на вариант, «наддутый» до 250 и более сил. Есть и спокойные модификации с двухлитровым атмосферником. Стоит ли рисковать, покупая машину со спортивным духом 11–12 лет от роду, решать вам.

Можно взять за полмиллиона и BMW с отдачей хорошо за 250 сил, но это уже больше подходит для коллекции, а не для каждодневной эксплуатации. В целом, конечно, при таком бюджете стоит выбирать что-то поспокойнее нравом и учесть будущие траты на бензин и налог. Так что рациональным решением будет обратить внимание на варианты из следующих глав.

Масс-маркет

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Honda CR-V представлены в скудном ассортименте, и это крайне немолодые машины второго поколения 2003–2004 годов. С Тойотой RAV4 ситуация интересная. С полумиллионом в кармане вам доступен практически любой экземпляр второго поколения до 2005 г.в. А вот цена на следующую генерацию стартует с 550 000 рублей, так что эта машина выпадает из нашего поля зрения. С выбранным бюджетом к ней не подступиться.

Примерно то же самое можно сказать о Mitsubishi и Hyundai. У «трех бриллиантов» по разные стороны нашего бюджетного ограничения расположились Outlander первого поколения и второго, с приставкой XL. Меньше десятка предложений о продаже более компактного ASX. Это автомобили 2010–2011 годов — и только переднеприводные. В лучшем случае можно рассчитывать на сочетание мотора 1.8 и вариатора вместо базового 1.6 с «ручкой».

Покупать кроссовер Toyota RAV4, Mitsubishi Outlander и Hyundai Santa Fe Classic за полмиллиона рублей несколько обидно. Всего на 20–30 тысяч дороже стоят эти же модели, но уже следующего поколения.

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У Hyundai по границе 500 000 рублей идут Santa Fe первой генерации (с приставкой Classiс в названии) и второго поколения. Зато более компактных Туссанов 2007–2008 годов предлагается немало. Родственный ему Kia тоже представлен «в ассортименте». Полмиллиона позволяют прицениться или к рестайлинговому Sorento первой генерации 2006–2008 годов, или к Sportage 2, рожденному в 2008–2010 годах. Все перечисленные «корейцы» стали очень популярными в России и хорошо изучены сервисменами.

Десятилетних Suzuki Grand Vitara в нашей выборке оказалось немало, около двух десятков. Машина проста, неприхотлива, не пользуется популярностью у угонщиков. Оптимальное сочетание для города — длинная база, двигатель 2.0 и автоматическая коробка передач (правда, 4-ступенчатая). Учитывая ограниченность предложений и возраст упомянутых выше «японцев», стоит уделить Suzuki пристальное внимание.

Nissan Qashqai и X-Trail — самые популярные кроссоверы в нашей выборке. Они и сейчас оба пребывают в топ-25 самых продаваемых новых машин на рынке.

Из японских брендов чемпионы по количеству предложений — это Nissan Qashqai и X-Trail. Первый классом ниже, а потому будет новее: 2007–2009 годы выпуска против 2006–2008. Варианты есть на любой вкус: выбрать можно мотор, тип трансмиссии, комплектацию. С точки зрения ассортимента это, пожалуй, лучший вариант за полмиллиона рублей, если не брать в расчет более популярные отечественные машины и Renault Duster. Интересно, что построенный на базе Икс-Трейла Renault Koleos за те же деньги будет на год-два младше: сказывается меньшая популярность этой модели. И объявлений не так уж мало, есть из чего выбирать.

Гости из Старого Света

Opel, Citroen и Peugeot ничего за полмиллиона рублей предложить не в состоянии. Ford Kuga тоже до рассматриваемого нами диапазона еще не подешевел, а типично американские Explorer и Expedition не каждого устроят своим аппетитом и ставками налога. Но если вас эти траты не пугают, присмотритесь, варианты есть.

Volkswagen Tiguan и Skoda Yeti могут предложить только даунсайзинговые турбомоторы. Причем «немец» предпочтительнее, хотя и старше. У него объем двигателя 1,4 л против 1.2 у «чеха», есть варианты с полным приводом.

Можно покопаться в предложениях по продаже кроссовера Volkswagen Tiguan 2008–2009 годов. Это будут машины с мотором 1.4 TSI и механической коробкой передач (учитывая репутацию DSG, это плюс). Передний или полный привод — на выбор. Такой «немец» порадует управляемостью и комфортом. Skoda Yeti окажется 2011–2012 года выпуска, но с еще более маломерным силовым агрегатом. Ее мотор 1.2 TSI выдает 105 л.с. Привод, разумеется, только передний. Исполнения с атмосферником 1.6 появились позднее, а потому дороже. Из представителей Европы предпочтительнее выглядит Tiguan, но — если вы не страшитесь пожилого даунсайзингового турбомотора.

Как видите, 500 000 рублей позволяют присмотреться к массе среднеразмерных кроссоверов возрастом около десяти лет. Это еще не приговор машине, но этап серьезных вложений уже близок. Самыми молодыми из иномарок окажутся Renault Duster, SsangYong Actyon или Kyron. Ну а старушку Ниву можно купить даже новой.