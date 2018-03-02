«Надломленные и перекошенные»: VW отзывает в России 4 модели

На фоне декабрьского многотысячного отзыва седанов Polo в России нынешняя сервисная кампания Фольксвагена кажется пустяковой, так как затрагивает всего 110 автомобилей. Но проблема у них похожая: дефектное втягивающее реле стартера, цитируем описание с сайта Росстандарта, там же можно скачать список VIN—номеров отзываемых моделей:
«Причиной отзыва транспортных средств марки Volkswagen (Touran, Golf, Passat, Sharan) с дизельным двигателем и системой старт-стоп является перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле, стартер может находиться длительное время во включенном положении. В результате может возникнуть нагрев компонента, вплоть до возникновения в отдельных случаях риска возгорания».
На всех отзываемых моделях механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев заменят дефектное втягивающее реле стартера на новое, надлежащего качества.
- В декабре Volkswagen также отзывал в России седаны Polo из-за другого дефекта — недоваренных буксирных проушин.
- С информацией о прочих объявленных автопроизводителями отзывных кампаниях можно ознакомиться здесь.
Фото: Volkswagen
Читать комментарии (4)