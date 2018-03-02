«Надломленные и перекошенные»: VW отзывает в России 4 модели

Германский автопроизводитель объявил об отзыве с российского рынка дизельных автомобилей Golf, Passat, Sharan и Touran, реализованных официальными дилерами в 2011 году. Из-за дефектной пружины в стартере они могут загореться.

Volkswagen Touran
Volkswagen Touran

Volkswagen > Touran

Volkswagen Sharan
Volkswagen Sharan

Volkswagen > Sharan

Volkswagen Passat
Volkswagen Passat

Volkswagen > Passat

Volkswagen Golf
Volkswagen Golf

Volkswagen > Golf

На фоне декабрьского многотысячного отзыва седанов Polo в России нынешняя сервисная кампания Фольксвагена кажется пустяковой, так как затрагивает всего 110 автомобилей. Но проблема у них похожая: дефектное втягивающее реле стартера, цитируем описание с сайта Росстандарта, там же можно скачать список VIN—номеров отзываемых моделей:

«Причиной отзыва транспортных средств марки Volkswagen (Touran, Golf, Passat, Sharan) с дизельным двигателем и системой старт-стоп является перекос или надлом возвратной пружины во втягивающем реле, стартер может находиться длительное время во включенном положении. В результате может возникнуть нагрев компонента, вплоть до возникновения в отдельных случаях риска возгорания».

На всех отзываемых моделях механики авторизированных сервисных центров Volkswagen бесплатно для автовладельцев заменят дефектное втягивающее реле стартера на новое, надлежащего качества.

Фото: Volkswagen

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