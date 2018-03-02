ГИБДД: водители слишком рискуют и плохо обгоняют

Результаты опроса, проведенного Госавтоинспекцией, показали, что водители часто даже не представляют, чем может обернуться их спешка, особенно при «наличии внешних факторов».

Выяснилось, что водители недооценивают внешние факторы риска при совершении обгона или вовсе не принимают их во внимание. Каждый третий водитель ответил, что не откажется от обгона в дождь, туман и снег (31%).



83% пойдут на обгон, если спешат или полагают, что впереди идущий автомобиль едет слишком медленно. 9% признались, что за последний год обгоняли впереди идущий автомобиль по полосе встречного движения даже несмотря на то, что рядом еще кто-то совершал обгон. Инспекторы напоминают, что подобный обгон, «змейкой», ведет к еще более тяжким последствиям при авариях.

Удивляет, что даже присутствие в салоне ребенка не меняет планов водителей совершить обгон. Так делают 25% респондентов. При этом мужчины в этой ситуации обгоняют чаще, чем женщины.



Недавно ГИБДД представила статистику аварийности за 2017 год. 15,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий было связано с выездом на встречку. В них погибли 4,9 тыс. человек и 27,8 тыс. получили ранения. Такие ДТП составляют 10,5% всех аварий, связанных с нарушением правил водителями.

ГИБДД и общественники пытаются повлиять на то, чтобы решение об обгоне водители принимали более взвешенно и обдуманно. На это нацелена социальная реклама, появившаяся на дорогах страны. С помощью различных животных, в игровой форме водителям втолковывают, что выигранные несколько секунд могут стоить жизни.

В недавно утвержденной правительством Стратегии безопасности дорожного движения перечислены основные аварийные риски и говорится о том, что к 2030 году нужно постараться сделать так, чтобы смертность на дорогах «стремилась к нулю».

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