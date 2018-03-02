ГИБДД: водители слишком рискуют и плохо обгоняют

Выяснилось, что водители недооценивают внешние факторы риска при совершении обгона или вовсе не принимают их во внимание. Каждый третий водитель ответил, что не откажется от обгона в дождь, туман и снег (31%).
83% пойдут на обгон, если спешат или полагают, что впереди идущий автомобиль едет слишком медленно. 9% признались, что за последний год обгоняли впереди идущий автомобиль по полосе встречного движения даже несмотря на то, что рядом еще кто-то совершал обгон. Инспекторы напоминают, что подобный обгон, «змейкой», ведет к еще более тяжким последствиям при авариях.
Удивляет, что даже присутствие в салоне ребенка не меняет планов водителей совершить обгон. Так делают 25% респондентов. При этом мужчины в этой ситуации обгоняют чаще, чем женщины.
Недавно ГИБДД представила статистику аварийности за 2017 год. 15,1 тысячи дорожно-транспортных происшествий было связано с выездом на встречку. В них погибли 4,9 тыс. человек и 27,8 тыс. получили ранения. Такие ДТП составляют 10,5% всех аварий, связанных с нарушением правил водителями.
- ГИБДД и общественники пытаются повлиять на то, чтобы решение об обгоне водители принимали более взвешенно и обдуманно. На это нацелена социальная реклама, появившаяся на дорогах страны. С помощью различных животных, в игровой форме водителям втолковывают, что выигранные несколько секунд могут стоить жизни.
- В недавно утвержденной правительством Стратегии безопасности дорожного движения перечислены основные аварийные риски и говорится о том, что к 2030 году нужно постараться сделать так, чтобы смертность на дорогах «стремилась к нулю».
Фото: depositphotos
Читать комментарии (67)