Женщина долго била машину соседа, а затем забросала ее снегом

Mio отвечает — на вопросы и за качество своей продукции Видеорегистратор — устройство, без которого современный автомобилист не может чувствовать себя защищенным от мошенничества на дорогах и сложностей при разборах ДТП. Но чем же отличаются дешевые устройства безвестных брендов от продуктов крупных производителей и стоит ли переплачивать за бренд? Директор по продажам российского представительства компании Mio Алексей Степанов полагает, что да, стóит, только это называется не переплатой, а разумным вложением средств. Забыл дома права — что мне за это будет? Забыли дома (на работе, в гостях и т.д.) права? Бывает. Вспомнили об этом как раз в тот момент, когда вас уже остановил инспектор ГИБДД? Это уже хуже. Но вовсе не трагедия... Что будет, если обогнать обгоняющего? Проверь себя на знание ПДД Сейчас на наших дорогах какие только выкрутасы со стороны участников дорожного движения не увидишь. Обогнать того, кто уже выполняет обгон? В порядке вещей. А что говорят Правила дорожного движения по поводу подобных маневров?