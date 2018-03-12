Женщина долго била машину соседа, а затем забросала ее снегом

Инцидент произошел в минувшие выходные во дворе дома 25 по улице Кирова. Очевидцы утверждают, что перед тем как начать забрасывать снегом припаркованный Renault Koleos, запечатленная на видео женщина долго била машину по капоту, багажной двери и стеклам.
Что именно стало причиной этого акта вандализма, пока неизвестно — в официальной полицейской хронике Тулы это событие пока никак не отражено. Многие пользователи соцсетей, посмотревшие видео, полагают, что, скорее всего, владелец Колеоса занял во дворе место, где обычно паркуется женщина, и это ее взбесило.
Другие комментаторы иронизируют: дескать, есть и положительный момент — дорогу от снега почистила! Действительно, в ролике видно, что снег для забрасывания ненавистной машины женщина загребает с помощью лопаты с асфальта.
- 5 марта в Стерлитамаке другая неадекватная автоледи на глазах ребенка и сотрудников ГИБДД пыталась уничтожить топором свой собственный Daewoo Matiz.
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Фото: depositphotos.com
Видео: YouTube
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