Женщина долго била машину соседа, а затем забросала ее снегом

Жители Тулы сняли на видео продолжительную экзекуцию припаркованного во дворе дома кроссовера Renault Koleos. Пользователи соцсетей гадают, что стало причиной агрессии женщины.

Инцидент произошел в минувшие выходные во дворе дома 25 по улице Кирова. Очевидцы утверждают, что перед тем как начать забрасывать снегом припаркованный Renault Koleos, запечатленная на видео женщина долго била машину по капоту, багажной двери и стеклам.

Что именно стало причиной этого акта вандализма, пока неизвестно — в официальной полицейской хронике Тулы это событие пока никак не отражено. Многие пользователи соцсетей, посмотревшие видео, полагают, что, скорее всего, владелец Колеоса занял во дворе место, где обычно паркуется женщина, и это ее взбесило.

Другие комментаторы иронизируют: дескать, есть и положительный момент — дорогу от снега почистила! Действительно, в ролике видно, что снег для забрасывания ненавистной машины женщина загребает с помощью лопаты с асфальта.

Фото: depositphotos.com

Видео: YouTube

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