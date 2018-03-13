«Спаситель мира» разгромил 10 машин и нанес повреждения полицейскому

Произошло это в ночь на 12 марта: на странного водителя обратил внимание охранник подземной парковки в торговом центре, и когда тот начал лихо дрифтовать, снося другие автомобили, позвонил в полицию.
Полицейским совместно с сотрудниками клинского отдела Росгвардии порядка пришлось проводить целую спецоперацию, чтобы задержать и обезвредить неадекватного человека.
«При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие и блокировали машину патрульными автомобилями. В результате принятых мер нарушитель был задержан. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Однако при погоне три полицейских автомобиля были повреждены, а один сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.
На этом дело не закончилось: после того как мужчину обезвредили и заставили выйти из машины, он, присев на задний бампер, важно сообщил, что «пришел спасать мир от зла». На допросе в дежурной части он, слегка улыбаясь, продолжил гнуть свою линию: дескать, в Клину он появился неслучайно, действовал исключительно по указанию голосов свыше, «ехал всегда налево» и вообще не понимает, почему его задержали.
Злоумышленником оказался 35-летний житель Новгородской области. Пока неясно, находился ли он в состоянии наркотического опьянения или «весеннего обострения». Это теперь предстоит выяснить в ходе психолого-психиатрической экспертизы, сам же нарушитель утверждает, что ни алкоголь, ни наркотики не употребляет.
Белый УАЗ, на котором разъезжал мужчина, находится в угоне, сообщает ГУ МВД по Московской области.
- Другой неадекватный водитель устроил погром на парковке прямо в Международный женский день, особенно досталось белому кроссоверу Toyota RAV4.
- В Греции неадекватному водителю удалось проехать 180 километров по встречной полосе, и обошлось все сравнительно благополучно.
- На протяжении семи часов таксисты преследовали водителя-наркомана, чтобы сдать его полицейским.
Фото: Михаил Терещенко/ТАСС
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