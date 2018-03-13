«Спаситель мира» разгромил 10 машин и нанес повреждения полицейскому

Неадекватный мужчина лихо разъезжал на УАЗе по стоянке у торгового центра в Клину. Впоследствии оказалось, что автомобиль числится в угоне.

Произошло это в ночь на 12 марта: на странного водителя обратил внимание охранник подземной парковки в торговом центре, и когда тот начал лихо дрифтовать, снося другие автомобили, позвонил в полицию.

Полицейским совместно с сотрудниками клинского отдела Росгвардии порядка пришлось проводить целую спецоперацию, чтобы задержать и обезвредить неадекватного человека.

«При задержании правонарушителя, создававшего явную угрозу жизни и здоровью участникам дорожного движения, сотрудники полиции применили табельное оружие и блокировали машину патрульными автомобилями. В результате принятых мер нарушитель был задержан. Никто из участников дорожного движения не пострадал. Однако при погоне три полицейских автомобиля были повреждены, а один сотрудник ГИБДД получил телесные повреждения», — сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

На этом дело не закончилось: после того как мужчину обезвредили и заставили выйти из машины, он, присев на задний бампер, важно сообщил, что «пришел спасать мир от зла». На допросе в дежурной части он, слегка улыбаясь, продолжил гнуть свою линию: дескать, в Клину он появился неслучайно, действовал исключительно по указанию голосов свыше, «ехал всегда налево» и вообще не понимает, почему его задержали.

Злоумышленником оказался 35-летний житель Новгородской области. Пока неясно, находился ли он в состоянии наркотического опьянения или «весеннего обострения». Это теперь предстоит выяснить в ходе психолого-психиатрической экспертизы, сам же нарушитель утверждает, что ни алкоголь, ни наркотики не употребляет.

Белый УАЗ, на котором разъезжал мужчина, находится в угоне, сообщает ГУ МВД по Московской области.

Фото: Михаил Терещенко/ТАСС