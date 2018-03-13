Завтра Путин посетит Крым и мост

Эти мероприятия значатся в повестке дня президента на 14 марта, подтвердили в пресс-службе Кремля.

14 марта Владимир Путин посетит Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. В ходе поездки президент осмотрит Крымский мост, строительство которого началось в феврале 2016 года, и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь».

Открытия автомобильного движения по Крымскому мосту все ждут с нетерпением. Недавно президент обмолвился, что оно будет запущено уже через несколько месяцев. Возможно, это событие приурочат либо ко Дню Победы (9 мая), либо ко Дню России, который празднуется 12 июня.

Ранее глава Росавтодора Максим Соколов говорил, что движение автомобилей по Крымскому мосту запустят в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019-го.

Фото: most.life

Ошибка в тексте? Выделите её мышкой! И нажмите: Ctrl + Enter

Читать комментарии (1)

Самые новые
  • Самые новые
  • Самые лучшие
  • Самые старые