Завтра Путин посетит Крым и мост

14 марта Владимир Путин посетит Краснодарский край, Республику Крым и Севастополь, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля. В ходе поездки президент осмотрит Крымский мост, строительство которого началось в феврале 2016 года, и новый аэровокзальный комплекс международного аэропорта «Симферополь».
Открытия автомобильного движения по Крымскому мосту все ждут с нетерпением. Недавно президент обмолвился, что оно будет запущено уже через несколько месяцев. Возможно, это событие приурочат либо ко Дню Победы (9 мая), либо ко Дню России, который празднуется 12 июня.
Ранее глава Росавтодора Максим Соколов говорил, что движение автомобилей по Крымскому мосту запустят в декабре 2018 года, поездов — в декабре 2019-го.
- В декабре 2017 года мост получил официальное название — Крымский, его выбирали путем народного голосования на портале Назовимост.рф. 64% проголосовавших отметили именно этот вариант из 12 наиболее популярных.
- Ранее по заасфальтированному участку Крымского моста проехал депутат Госдумы Николай Валуев вместе с местным обитателем котом Мостиком. Удастся ли Мостику встретиться и с президентом?
Фото: most.life
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