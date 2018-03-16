Mitsubishi Eclipse Cross примет участие в фестивале бега

Компания Mitsubishi нашла необычный способ представить россиянам свою новинку — компактный кроссовер Eclipse Cross. Автомобиль впервые покажут во время фестиваля бега ROSA RUN в Сочи в начале мая.

Mitsubishi Motors выступит генеральным партнером уникального спортивного праздника для тех, кто готов принимать вызовы и покорять новые вершины. В их числе и ваш покорный слуга, о чем мы расскажем позже.

Фестиваль бега ROSA RUN — это четыре беговых дня, которые пройдут с 3 по 6 мая на территории горного курорта «Роза Хутор». За дни фестиваля все желающие смогут принять участие в беговых соревнованиях, встретиться со звездами спорта и специалистами по здоровому образу жизни, посетить ярмарку спортивных товаров и просто набраться новых впечатлений.

Понятное дело, что подобные мероприятия привлекают различных производителей, чья продукция так или иначе отождествляется с происходящим. В Mitsubishi рассудили, что их новенький Eclipse Cross как раз про искателей приключений, так что его презентацию с последующим стартом продаж уместно провести именно здесь. «Мы приглашаем всех активно провести майские праздники и получить возможность первыми в России пройти тест-драйв новой модели Mitsubishi Eclipse Cross во время фестиваля», — сказал Наоя Накамура, президент и главный исполнительный директор компании «ММС Рус».

Недавно мы уже рассказывали в подробностях о том, что из себя будет представлять российский Mitsubishi Eclipse Cross.

И если для многих россиян знакомство с новинкой еще предстоит, то для «За рулем» в ней уже нет никакой тайны — мы познакомились с автомобилем в ходе тест-драйва еще в прошлом году.

Фото: Mitsubishi