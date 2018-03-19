Кошмар на встречке: группу «Пикник» снес лихач на Хонде

Авария произошла днем 16 марта на 50-м километре автодороги Владимир — Тума. В микроавтобус Volkswagen, в котором ехали на гастроли музыканты, врезался оказавшийся на полосе встречного движения кроссовер Honda CR-V.

В аварии также участвовал грузовик КАМАЗ, но его водитель не пострадал, а вот всем, кто ехал в легковушках, понадобилась медицинская помощь. По предварительным данным полиции, ДТП спровоцировал водитель Хонды, который не справился с управлением на скользкой дороге, выехал на полосу встречного движения и допустил лобовое столкновение с Фольксвагеном. В микроавтобусе вместе с водителем ехали четверо участников музыкального коллектива «Пикник»: солист Эдмунд Шклярский, клавишник Станислав Шклярский, барабанщик Леонид Кирнос, бас-гитарист Марат Корчемный, а также директор группы Владимир Сафронов. В результате удара микроавтобус развернуло и выбросило в кювет, водитель и пассажиры получили травмы разной степени тяжести.

Больше всех пострадал Эдмунд Шклярский: врачи диагностировали у него компрессионный перелом позвоночника (прогноз, впрочем, позитивный). Его сын Стас Шклярский вчера был выписан из Гусь-Хрустальной городской больницы, двое других музыкантов и директор продолжают оставаться под наблюдением медиков. Ближайшие концерты группа отменены.

По факту ДТП возбуждено административное дело по части 2 статьи 12.24 КоАП РФ «Нарушение ПДД или правил эксплуатации ТС, повлекшее причинение средней тяжести вреда здоровью потерпевшего». По ней водителю Хонды, который сейчас тоже проходит лечение, в случае, если его признают виновным, придется заплатить штраф в размере от 10 тысяч до 25 тысяч рублей или лишиться прав на срок от полутора до двух лет.

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Фото: ГУ МЧС по Владимирской области