Водитель Хаммера обстрелял гаишников и скрылся

Дело происходило примерно в 2 часа ночи на Коломяжском проспекте у дома №13. В ходе профилактической операции инспекторы ДПС остановили для проверки документов автомобиль Hummer, которым управлял 56-летний мужчина. На требование открыть багажник машины для осмотра мужчина достал травматический пистолет, несколько раз выстрелил из него в сторону полицейских, затем дал по газам и попытался скрыться.
Сотрудники ГИБДД, к счастью, не были ранены и открыли ответный огонь. Им удалось прострелить Хаммеру две покрышки, но благодаря системе автоматической подкачки шин нападавшему удалось уехать с места перестрелки. Позже он бросил автомобиль на улице Горная и исчез в неизвестном направлении. Личность водителя установлена, приняты меры к его розыску и задержанию, сообщила сегодня утром пресс-служба ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.
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Фото: Юрий Смитюк/ТАСС
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