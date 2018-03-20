Обыски в автосалонах Петербурга. Ищут преступное сообщество

70 обысков проходит сегодня по делу о мошенничествах в автосалонах Северной столицы. Правоохранители оценивают ущерб, причиненный гражданам, в 2,5 миллиона рублей.

В Санкт-Петербурге начались обыски, связанные с многоэпизодным мошенничеством в автосалонах города. Злоумышленники создали организованную группу и вымогали деньги у потенциальных покупателей. Под видом представителей вымышленных автосалонов они общались с клиентами в нескольких офисах, где подписывались договоры купли-продажи и создавалась видимость оформления кредитных договоров, сообщает ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские задержали несколько десятков фигурантов, подозреваемых в причастности к преступлению. Сотрудники Управления экономической безопасности ГУ МВД России при содействии Росгвардии провели обыски в офисах и жилых помещениях, изъяты документы и оргтехника. Уголовное дело возбуждено по части 4 статьи 159 УК РФ — «Мошенничество в особо крупном размере».

Как пишет питерское издание «Фонтанка», схема мошенничества была следующей: покупатель обговаривал с продавцом по телефону наличие и стоимость автомобиля, приезжал в салон, подписывал договор и вносил задаток или всю сумму. Через некоторое время ему сообщали, что данную машину уже продали, но есть более дорогая комплектация. Автомобиль оказывался на 100–500 тысяч дороже, а при условии кредитования — гораздо больше. Если покупатель отказывался платить или оформлять кредит на недостающую сумму, выяснялось, что в договоре мелким шрифтом прописано, что при отказе внесенная сумма не возвращается.

Недавно пришло тревожное известие — автопроизводители один за другим расторгают контракты с группой компаний Genser. Менеджеры авторитейлера допустили ряд управленческих просчетов, это и привело к кризису.

В прошлом году обанкротился один из лидеров рынка — группа «Независимость».

Фото: МВД