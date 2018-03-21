Lada Vesta может стать дефицитом

АВТОВАЗ не дает дилерам квоты для майских продаж, обещая открыть прием заявок позднее. По мнению игроков рынка, это приведет к дефициту самой популярной модели Волжского автозавода.

Lada Vesta
Lada Vesta

LADA > Vesta

Дилеры приступили к приему заказов автомобилей в начале этой недели, но АВТОВАЗ принимает заявки на все модели, кроме семейства Lada Vesta — седан, универсал и его кросс-версия.

На заводе ссылаются на майские двухнедельные каникулы на предприятии Lada Ижевск, где собирают все Весты. Но, как пишут «Ведомости» с ссылкой на представителей сразу нескольких продавцов, последние удивлены таким объяснением: ведь тольяттинский завод тоже останавливает производство, но на другие модели Lada завод заказы по-прежнему принимает.

На АВТОВАЗе изданию заявили, что прием заказов на Lada Vesta начнется позднее, а компания уже определила дилерские квоты по данному семейству. Однако на рынке в любом случае возникнет дефицит: размер квот в разы меньше того, что необходимо дилерам.

Похожая ситуация была и год назад, но тогда в продаже был только седан, а сейчас дефицит будет серьезнее. Ведь само семейство представлено уже тремя модификациями, а покупатели «распробовали» эту модель, которая стала самой популярной среди Лад и борется за первое место с иномарками в топ-25 российского рынка.

Фото: АВТОВАЗ

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Отзывы о LADA Vesta (13)

LADA 2016 / срок владения 1 — 3 года

Достоинства:

ВЕСТА, 1,6; робот; пробег 36000 Комфортный салон, эргономика, динамика, работа подвески, емкий багажник

Недостатки:

Отсутствие подсветки панели приборов днем. При скорости выше 120 возникает провал в управляемости — руль становится пустой вдруг, причем пугающе неожиданно

Комментарий:

— В дождь скрипели резиновые блоки в подвеске — заменили по гарантии все. — Робот сдурел почти сразу — сильная детонация при трогании и провал при газе в движении. Заменили по гарантии корзину сцепления на новую модификацию. Никаких проблем при трогании, ускорение в движении адекватно газу, зараб...

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