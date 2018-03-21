Lada Vesta может стать дефицитом

АВТОВАЗ не дает дилерам квоты для майских продаж, обещая открыть прием заявок позднее. По мнению игроков рынка, это приведет к дефициту самой популярной модели Волжского автозавода.

Дилеры приступили к приему заказов автомобилей в начале этой недели, но АВТОВАЗ принимает заявки на все модели, кроме семейства Lada Vesta — седан, универсал и его кросс-версия.

На заводе ссылаются на майские двухнедельные каникулы на предприятии Lada Ижевск, где собирают все Весты. Но, как пишут «Ведомости» с ссылкой на представителей сразу нескольких продавцов, последние удивлены таким объяснением: ведь тольяттинский завод тоже останавливает производство, но на другие модели Lada завод заказы по-прежнему принимает.

На АВТОВАЗе изданию заявили, что прием заказов на Lada Vesta начнется позднее, а компания уже определила дилерские квоты по данному семейству. Однако на рынке в любом случае возникнет дефицит: размер квот в разы меньше того, что необходимо дилерам.

Похожая ситуация была и год назад, но тогда в продаже был только седан, а сейчас дефицит будет серьезнее. Ведь само семейство представлено уже тремя модификациями, а покупатели «распробовали» эту модель, которая стала самой популярной среди Лад и борется за первое место с иномарками в топ-25 российского рынка.

В марте этого года седан Lada Vesta получил те же опции, что имел универсал SW с самого начала.

В 2018 году Ладу Гранту ждет рестайлинг. Обновленный седан Lada Granta сейчас тестируют на дорогах Тольятти.

Также в этом году должна быть представлена приподнятая версия хэтчбека Lada XRAY, которая получит приставку Cross в названии.

Фото: АВТОВАЗ